Підтримує Україну: на президентських виборах у Фінляндії переміг Александр Стубб, — ЗМІ

Новим президентом Фінляндії обрано колишнього прем'єр-міністра, кандидата від правоцентристської Національної коаліційної партії Александра Стубба. 1 березня він змінить на посаді Саулі Нійністе.

Александр Стубб із правоцентристської Національної коаліційної партії з невеликою перевагою здобув перемогу на президентських виборах у Фінляндії в неділю, перемігши ліберального члена Партії зелених Пекку Хаавісто, який визнав свою поразку, повідомляє Reuters.

Стубб налаштований проєвропейськи і рішуче підтримує Україну, яка зайняла жорстку позицію щодо Росії.

Він оголосив себе переможцем у другому турі голосування, набравши 51,6% голосів під час підрахунку 99,7% бюлетенів проти 48,4% у Хаавісто, як показали дані міністерства юстиції.

Новий глава держави Фінляндії відповідатиме за її безпеку і зовнішню політику, включно з нещодавно схваленою позицією члена НАТО щодо Росії, з якою у неї спільний протяжний кордон.

У телезверненні Стабб назвав свою перемогу "найбільшою честю" у своєму житті.

"Відчуття спокою і смирення, але, звичайно, водночас я надзвичайно щасливий і вдячний, що така велика кількість фінів проголосувала і що я можу стати президентом Фінляндської Республіки", — сказав він.

Олександр Стубб подякував усім, хто підтримав його в голосуванні: "Це найбільша честь у моєму житті. Робота президента республіки — це робота, яка більша, ніж людина".

Явка у другому турі президентських виборів становила 70,7 відсотка порівняно з 75 відсотками в першому турі президентських виборів два тижні тому.

Ставлення до України

В інтерв'ю агентству Reuters 12 січня Александр Стубб заявив, що наразі у зовнішній політиці Фінляндії не буде російської опори. Він пообіцяв беззастережну підтримку України і виключив поліпшення відносин Фінляндії з президентом Росії Володимиром Путіним доти, доки Москва не припинить війну проти Києва.

"Політично не буде жодних стосунків ні з президентом Росії, ні з російським політичним керівництвом, поки вони не зупинять війну в Україні", — заявив Стубб.

Хто такий Олександр Стубб

Кай-Йоран Александр Стубб — фінський політик, народився 1 квітня 1968 року в Гельсінкі в родині фінського хокеїста Йорана Стубба. Член правоцентристської партії Національна коаліція (2014-2016 — голова партії), заступник гендиректора Європейського інвестиційного банку (з 2017). Міністр фінансів Фінляндії (2015-2016); а до цього — прем'єр-міністр Фінляндії (2014-2015). В уряді Катайнена (2011-2014) обіймав посаду міністра у справах ЄС і зовнішньої торгівлі; до цього — міністр закордонних справ Фінляндії (2008-2011); у 2008 році був чинним головою ОБСЄ.

Одружений на англійці Сюзанні Іннес-Стубб, яка працює юристом у бельгійській компанії. У них двоє дітей: дочка Емілія 2001 року народження і син Олівер-Йохан 2004 року народження.

Александр Стубб вільно розмовляє фінською та шведською (рідні мови), а також англійською, німецькою та французькою мовами.

Нагадаємо, 22 січня повідомлялося, хто став новим головою Парламентської асамблеї. Грецький політик уперше став очільником організації, однак переобрати його можуть тільки один раз і тільки на один рік.

Раніше, 13 січня на Тайвані відбулися вибори президента. На президентських виборах на Тайвані після опрацювання 95% бюлетенів лідирує Лай Цінде, нинішній віцепрезидент країни, який набрав 40,3% голосів.