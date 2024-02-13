"Найкраща відповідь": Ілон Маск висміяв інтерв'ю Путіна Такеру Карлсону (фото)

Відомий підприємець поділився картинкою, яка в глузливій формі показує відповідь Путіна на запитання про причини вторгнення російських військ в Україну.

Відомий підприємець і мільярдер Ілон Маск висміяв інтерв'ю президента РФ Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону. Так, 12 лютого Маск опублікував у себе в X (раніше Twitter) відповідний мем.

Зокрема, картинка висміює момент інтерв'ю, коли Карлсон запитав у Путіна про причину нападу Росії на Україну.

"Містере Путін, чому ви вдерлися в Україну?" — запитує Карлсон. Тоді як голова Кремля відповідає: "Я до цього підходжу. Бачте, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті застрелили горилу..."

Сам же Маск підписав мем такими словами: "Найкраща відповідь на даний момент".

Ілон Маск висміяв інтерв'ю Путіна Фото: Скриншот

Нагадаємо, що в інтерв'ю президент РФ заявив, що Україна нібито почала війну і відмовилася від переговорів за вказівкою США. Свою розповідь він почав з "історії". Він розповів Карлсону про те, що ідеї "українізації" південних земель Росії активно "просувалися" австрійським генеральним штабом перед Першою світовою війною.

Пізніше ЗМІ зазначили, що причиною початку війни стала одержимість Путіна історією. За словами журналістів, Путін вважає Україну "несправжньою країною" і всі його подальші дії, починаючи з 2014 року, випливають із цього переконання. Історичні погляди Путіна не є унікальними для нього, а мають глибоке коріння в історичному контексті Російської імперії, що передувала революції 1917 року.