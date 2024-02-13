"Гра з вогнем": погрози Трампа щодо НАТО і РФ розділили Республіканську партію, — The Hill

За даними американських політиків, у заяві Дональда Трампа закладена не тільки підтримка Володимира Путіна, а й небезпека можливої ескалації конфлікту з РФ.

Висловлювання колишнього президента США Дональда Трампа про підтримку агресивних дій Росії проти країн-членів НАТО, які не виділяють достатньо коштів на оборону, спричинили розбіжності всередині Республіканської партії. Одні члени партії націлені на захист світової ролі та зобов'язань Сполучених Штатів, тоді як інші схиляються до підтримки можливого кандидата від Республіканської партії на посаду президента. Про це пише видання The Hill.

Сенатор Томмі Тубервілл виступив на захист Трампа

У джерелі зазначають, що певні члени Республіканської партії намагалися зменшити значення висловлювань Трампа, вказуючи на їхню недостатню серйозність.

"Це все сарказм", — сказав сенатор Томмі Тубервілл про заяву Трампа.

Члени Республіканської партії засудили Трампа

"Я в жодному разі не згоден з тим, що ми повинні відволіктися від наших союзників. Це, по-перше, ніколи не робилося раніше, і не повинно робитися. Очевидно, що кожен повинен виконувати свої зобов'язання, але казати, що ми дозволимо вас вбити, якщо ви цього не зробите, — це неправильний шлях", — сказав нещодавно сенатор Джеймс Ленкфорд, який розійшовся у поглядах із колишнім президентом США щодо питання двосторонньої угоди з безпеки кордонів.

Також цю ідею підтримав і сенатор Джонні Ернст.

"Ми не повинні заохочувати нічого подібного. Очевидно, що європейці є нашими партнерами. Ми продовжуватимемо спонукати їх робити внесок у НАТО і працювати краще", — сказав він.

Незважаючи на ухвалення закону в грудні минулого року, який забороняє президенту США виходити з НАТО без згоди Конгресу, у тексті не згадується про інші можливі кроки, які можуть послабити Альянс.

"Те, чому ми запобігли за допомогою формулювання, яке я вважаю важливим, — це формальний вихід із НАТО. Але у президента буде так багато різних важелів, що наша участь може значно зменшитися. Існує так багато чинників, що впливають на нашу роль у НАТО, і вони, як правило, проходять через Міністерство оборони і президента Сполучених Штатів, що просто закриття або неукомплектованість складів боєприпасів, виведення військ з Європи — все це можливо", — сказав голова комітету Сенату зі збройних сил Джек Рід.

Сенатор Марко Рубіо, автор законопроєкту про заборону виходу з НАТО за рішенням президента без згоди Конгресу, стверджує, що законодавцям не слід встановлювати обмеження щодо зобов'язань США.

"Він розповів історію, аналогію, називайте це як завгодно, про те, як він підходив до цього в минулому. Жодного разу він не сказав "я не буду захищати країни в майбутньому", нічого подібного", — зазначив Рубіо.

Трамп провокує ескалацію конфлікту НАТО і Росії

Майкл О'Хенлон, директор із зовнішньої політики Інституту Брукінгса, стверджує, що відповідь президента Росії Володимира Путіна на заяву Трампа відіграє важливу роль. На його думку, у заяві Трампа закладена не тільки підтримка і надія Путіну щодо України та Європи загалом, а й небезпека провалу стратегії стримування і можливої ескалації конфлікту, якщо Путін вирішить перевірити свої сили з огляду на прихильність Трампа.

"Іншими словами, не має значення, що думають інші республіканці. Важливо, що думає Путін і як він вирішить діяти. Тому коментарі Трампа — це гра з вогнем, незалежно від того, чи вважає так Республіканська партія, чи ні", — сказав О' Хенлон.

Що сказав Трамп про напад РФ на НАТО

Дональд Трамп заявив, що США не захищатимуть країни НАТО в разі нападу Росії. Він пояснив це недостатнім фінансуванням оборонної сфери.

Президент США Джо Байден сказав, що заяви Дональда Трампа про погрози "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО є "жахливими і небезпечними".

Крім того, чинний лідер США Джо Байден назвав кандидата в президенти Дональда Трампа "лакеєм" російського лідера Володимира Путіна.