Російський художник пообіцяв облити кислотою картини Пікассо, якщо Джуліан Ассанж помре у в'язниці

Андрій Молодкін стверджує, що в нього є твори мистецтва відомих художників на 45 мільйонів доларів. І він їх знищить, якщо засновник WikiLeaks помре у в'язниці.

Андрій Молодкін, відомий російський художник, заявив, що "тримає в заручниках твори мистецтва на 45 мільйонів доларів, щоб звільнити Джуліана Ассанжа". Він уже пообіцяв розчинити шедеври Пікассо, Воргола і Рембрандта в кислоті в 29-тонному сховищі, якщо засновник WikiLeaks помре у в'язниці. А поверне їх тільки в разі звільнення Ассанжа. Про це пише Daily Mail.

Андрій Молодкін стверджує, що зібрав 16 творів мистецтва, загальна вартість яких, за його оцінками, становить 45 мільйонів доларів, і тепер погрожує знищити їх, якщо його вимоги не будуть виконані.

Андрій Молодкін Фото: Galleria Giampaolo Abbondio

За його словами, твори мистецтва зберігаються у 29-тонному сейфі з "надзвичайно їдкою" речовиною і будуть повернуті їхнім власникам тільки в тому разі, якщо Ассанж вийде з в'язниці.

Засновник WikiLeaks очікує результатів своєї останньої апеляції проти екстрадиції до США, де йому загрожують звинувачення у шпигунстві та тюремне ув'язнення терміном до 175 років.

Скандальний художник, який підтримує його звільнення, стверджує, що вміст сейфа буде повністю знищено, якщо таймер "Вимикач мерця" не скидатимуть щодня, а сам сейф буде замкнений у п'ятницю.

Проект сейфа для картин Фото: Sky News

За словами Молодкіна, 24-годинний таймер зворотного відліку буде скинуто тільки в тому разі, якщо "хтось із близьких" Ассанжа буде щодня підтверджувати, що він усе ще живий.

Молодкін зробив заяву на тлі побоювань прихильників Ассанжа, що у нього погіршилося здоров'я, а його адвокат заявив, що його "життя буде під загрозою", якщо його екстрадують.

"У наш катастрофічний час — коли в нас так багато воєн — знищувати мистецтво — набагато більше табу, ніж руйнувати життя людини. Відтоді, як Джуліан Ассанж опинився у в'язниці... свобода вираження думок, свобода слова, свобода інформації почали дедалі більше придушуватися. Зараз це почуття в мене посилилося", — заявив художник.

Він відмовився назвати, які твори мистецтва опинилися в сейфі, але каже, що там знаходяться деякі з його власних робіт, а також твори Пікассо, Рембрандта, Воргола, Джаспера Джонса, Янніса Кунелліса, Роберта Раушенберга, Сари Лукас та інших художників.

Сейф, створений Андрієм Молодкіним Фото: Sky News

Також власник однієї міланської галереї стверджує, що надав картину Пікассо Молодкіну і підписав угоду про нерозголошення інформації про те, яку саме.

Джампаоло Аббондіо, який знав Молодкіна багато років, сказав, що спочатку він відмовлявся передати картину, але потім погодився.

"Це наштовхнуло мене на думку, що для світу важливіше мати одного Ассанжа, ніж додаткового Пікассо, тому я вирішив погодитися", — сказав він.

Молодкін раніше потрапив у заголовки газет після того, як облив копії мемуарів принца Гаррі "Запасний" штучною кров'ю на знак протесту проти того, що він убив талібів під час служби в Афганістані.

Хто такий Андрій Молодкін

Молодкін — скульптор і художник. Він — колишній солдат Радянської Армії, учасник антивоєнних протестів і російський дисидент, зараз живе на півдні Франції.

Раніше він зробив величезний портрет Володимира Путіна, використовуючи кров, здану українськими солдатами, і каже, що не може повернутися в Росію, бо боїться, що режим Путіна посадить його до в'язниці за його роботу.

Портрет Путіна авторства Андрія Молодкіна Фото: Galleria Giampaolo Abbondio

Дружина Ассанжа Стелла підтримує проєкт Молодкіна Dead Man's Switch, який вона назвала "витвором мистецтва".

"Політичне ув'язнення Джуліана — це справжній терористичний акт проти демократії. Справжні цілі тут — не лише Джуліан Ассанж, а й право громадськості знати, а також майбутнє здатності притягувати владу до відповідальності. Якщо демократія переможе, мистецтво збережеться, як і життя Джуліана", — заявила вона.

Кажуть, що Молодкін зберігає сейф у своїй майстерні на півдні Франції, перш ніж перевезти його в якесь таємне місце.

Нагадаємо, засновника WikiLeaks утримують у в'язниці суворого режиму HMP Belmarsh на південному сході Лондона з квітня 2019 року після того, як його насильно видворили з посольства Еквадору, коли його семирічний дипломатичний притулок було анульовано.

Публічні слухання призначені на 20 і 21 лютого і вважаються останнім шансом для Ассанжа запобігти його екстрадиції до США.

Наречена Ассанжа Стелла Морріс у день весілля Фото: Getty Images

У 2022 році Ассанж одружився зі своєю адвокаткою Стеллою Морріс. Стелла була у весільній сукні від британської дизайнерки Вів'єн Вествуд.