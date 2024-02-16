"Повинні зробити це самі": Джонсон заявив, що у США "тижнями" знали про російську загрозу

Зі слів спікера Майка Джонсона, Вашингтон має відповісти на нову загрозу в космосі негайно. Він запевнив, що у Білого дому є план.

Спікер Палати представників США та політик-республіканець Майк Джонсон заявив, що про російську загрозу було відомо Конгресу "тижнями". Про це йдеться у матеріалі The Hill від 15 лютого.

Джонсон розповів, що у Конгресі США протягом тижнів знали про загрозу розробки Росією протисупутникової зброї. Він наголосив, що відповідь з боку Вашингтону має бути негайною.

"Це питання, про яке ми знаємо кілька тижнів. Ми вимагали зустрічі з президентом", — сказав спікер.

Він запевнив, що у Білого дому є план протистояння російській загрозі.

"Сполучені Штати не можуть покладатися на інші країни для розв'язання подібних питань. Ми повинні зробити це самі, і ми це зробимо", — заявив Джонсон.

Член Палати представників США Майк Тернер назвав загрозу "російською протисупутниковою зброєю". Він зазначив, що підтримує відповідь Білого дому.

"Ми всі вийшли з дуже сильним враженням, що адміністрація сприймає це дуже серйозно і що в адміністрації є план", — сказав Тернер.

У ЗМІ додали, що напередодні Тернер зробив загадкову заяву, закликавши Джо Байдена розсекретити інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці". Нині Білий дім оцінює, чи нашкодила ця заяви розвідці США та контакту з РФ щодо нової загрози.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела інформували, що занепокоєння у Вашингтоні пов’язане з наміром РФ вивести ядерну зброю в космос. У Конгресі США вважають проблему серйозною.

У Білому домі вже прокоментували нову російську загрозу. Координатор Ради нацбезпеки Джон Кіобі заявив, що антисупутникова зброя РФ може вплинути на землю, і у США ставляться "дуже серйозно" до цього.