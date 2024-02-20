У Польщі підлітки з України провалилися під кригу та загинули: подробиці НП (фото)

Інцидент стався в селі Старий Фольварк. Підлітки з України відійшли від берега озера Віґри на 200 метрів, проте крига рушила, і вони впали у воду. Неповнолітніх українців намагалися врятувати майже 30 пожежників і водолази.

Поблизу польського міста Сувалки Подляського воєводства двоє підлітків провалилися на озері під кригу, але життя їх врятувати не вдалося. Про це повідомляє польський Portal Samorzadowy.

Польські рятувальники витягли хлопців з води і доправили до лікарні, проте діти перебували у важкому стані і попри реанімаційні заходи померли.

За даними місцевої поліції, подія сталася в селі Старий Фольварк. Українські підлітки 12 і 16 років відійшли від берега озера Віґри на 200 метрів, проте крига рушила, і вони впали у воду. Життя юних українців рятували близько 30 пожежників, у тому числі водолази. Було залучено човни, сані і рятувальний гелікоптер.

Фото: Google Maps

Місцева прокуратура розпочала розслідування трагічного випадку. За словами районного прокурора Крістіна Шостка, підлітки зазнали ризику загибелі з боку їхніх опікунів — йдеться про ненавмисне заподіяння смерті.

Нагадаємо, Фокус писав, що на Кіровоградщині під лід провалилися двоє дітей на річці Інгулець.