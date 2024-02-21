Блокада кордону: учасника страйків польських фермерів знайшли у базі "Миротворця" (фото)

У своїх соцмережах поляк Петр Панасюк активно публікує російські фейки та підтримує армію країни-агресора. У "Миротворець" його внесли за участь в "інформаційно-пропагандистських спецопераціях Росії".

У соцмережі користувачі звернули увагу на одного з учасників польської блокади кордону, який перебуває у базі "Миротворця" та активно "поширює наративи кремлівської пропаганди". Фокус дізнався більше про нього.

У X (колишній Twitter) поляк Петр Панасюк називає себе "кваліфікованим істориком, геополітиком та геостратегом", а в описі профілю в Telegram закликає "боротися з нацизмом".

Панасюк у X Панасюк у Telegram

Що Панасюк пише у соцмережах

У свому профілі в X Панасюк публікує російські фейки та підтримує армію країни-агресора. Наприклад, нещодавно поляк опублікував допис, де повідомляється про нібито захоплення ЗС РФ Кринок на на Лівобережжі Херсонщини. Нагадаємо, 21 лютого аналітики Інституту вивчення війни заявили, що не спостерігають жодних візуальних доказів помітного просування Росії поблизу обмеженого українського плацдарму в Кринках.

"Морпіхи 810-ї ОМСБр разом із десантниками з групи Днепр заявляють, що Кринки вільні, українських військ у селі немає. Українці марно втратили тут понад 2300 вояків під час безглуздих банзаїв", — йдеться у повідомленні.

Дописи Панасюка у соцмережах

У ще одній публікації Панасюк пошир відео та підписав його: "Російський військовий потиснув руку полоненому українцю, щоб той не боявся".

Дописи Панасюка у соцмережах

Окрім того, Петр Панасюк багато пише й про українське зерно та намагання фермерів "зупинити несправедливих імпорт".

Панасюка внесли до бази "Миротворця"

З грудня 2023 року Панасюк перебуває на "Миротворці" за "участь в інформаційно-пропагандистських спецопераціях Росії", "участь в актах гуманітарної агресії проти України" та "поширення наративів кремлівської пропаганди".

Панасюк у базі "Миротворця" Панасюк у базі "Миротворця"

Там навіть зазначено, що він "агент чи співробітник спецслужб Росії", а також оглядач видання Myśl Polska. За інформацією у "Вікіпедії" напередодні вторгнення Росії в Україну у 2022 році Myśl Polska просуває проросійські та антиукраїнські погляди, публікуючи, серед іншого, тексти провідного ідеолога Кремля Олександра Дугіна.

Блокада українського кордону в Польщі: інцидент із фермером

Сотні тракторів продовжують блокувати дорогу, яка веде в Україну. Фермери вимагають зупинити приплив сільгосппродукції з України до Євросоюзу, адже вона нібито не відповідає необхідним стандартам.

На одному з тракторів висіло послання президенту Росії Володимиру Путіну, а поруч висів прапор СРСР: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями".

Пізніше міністр внутрішніх справ Марцін Кервінський повідомив, що поліція Польщі могла затримати фермера, який блокував український кордон з плакатом зі зверненням для президента Росії Володимира Путіна.