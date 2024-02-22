Єдиний візит: у ЗМІ розповіли, навіщо Маск таємно відвідував Білий дім

За даними журналістів, зустріч була присвячена технологіям, науковим колам, уряду та громадянському суспільству. Ілон Маск скаржився, що адміністрація Джо Байдена ігнорує його компанії.

У вересні 2023 року американський бізнесмен Ілон Маск таємно відвідав Білий дім для обговорення з американськими чиновниками перспектив і можливих ризиків, пов'язаних із розвитком штучного інтелекту. Про це повідомляє видання NBC News.

У записах журналу про відвідування Білого дому зазначається, що зустріч Ілона Маска проходила в західному крилі комплексу. Також у ній брав участь Рохан Патель, старший керівник відділу державної політики в компанії Tesla.

Того самого дня Ілон Маск та інші лідери технологічної індустрії зібралися на саміті зі штучного інтелекту на Капітолійському пагорбі, де зустрілися із законодавцями та представниками ЗМІ. Згідно з офіційною інформацією, зустріч у Білому домі відбулася о 16:00.

Маск протягом тривалого часу після цього висловлював невдоволення тим, що адміністрація Байдена не звертає увагу на нього та на його компанії.

За заявою Білого дому, під час зустрічі обговорювали питання штучного інтелекту. Офіційні представники Вашингтона також підтвердили, що це був єдиний візит Ілона Маска за час президентства Джо Байдена, і зазначили, що президент особисто не зустрічався з мільярдером.

Представник Білого дому Робін Паттерсон заявив, що ця зустріч "була однією з багатьох зустрічей із лідерами у сфері технологій, наукових кіл, уряду та громадянського суспільства".

"Адміністрація Байдена-Гарріса ясно дала зрозуміти керівникам технологічних компаній, що компаніям необхідно забезпечити безпеку своєї продукції, перш ніж вона буде представлена публіці", — сказала Паттерсон.

Нагадаємо, 20 лютого Ілон Маск заявив, що Україна перебуває у програшній позиції у війні і повинна прагнути до укладення "мирної угоди" з Російською Федерацією. За його словами, Києву слід було здатися ще рік тому.

В інтерв'ю від 13 лютого Ілон Маск також сказав, що президент РФ Володимир Путін змушений іти до кінця у війні проти України. При цьому бізнесмен наголосив, що його компанії "зробили для підриву Росії більше, ніж будь-що".