У Росії чоловікам, які вшанували пам'ять Навального, вручили повістки до військкомату, — ЗМІ

Журналісти зазначають, що повістки також видали тим громадянам, які не є постійними жителями Петербурга, але прибули в місто, щоб вшанувати пам'ять опозиціонера.

Шістьом громадянам із Санкт-Петербурга, яких раніше затримали на кілька діб за те, що вони поклали квіти до тимчасового меморіалу з нагоди загибелі політика Олексія Навального, під час виходу з тимчасового ув'язнення вручили повістки. Про це пише видання "Север.Реалии".

Також повістки видали тим, хто не є постійними жителями Петербурга, але прибув до міста, щоб висловити вшанування пам'яті політика.

Майже 200 громадян Росії було засуджено за участь у покладанні квітів до меморіалу Навальному в місті. Більшість із них було заарештовано на період від однієї до чотирнадцяти діб. Згідно з поліцейськими протоколами, основним звинуваченням на адресу затриманих було "блокування дороги для випадкових перехожих".

Після оголошення про смерть Навального в різних містах Росії почалися акції пам'яті з приводу політика, який пішов. Найчастіше люди висловлювали свої співчуття, покладаючи квіти до імпровізованих меморіалів і іноді влаштовуючи пікети.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний помер у російській колонії 16 лютого. Регіональне управління Федеральної служби виконання покарань стверджує, що політику стало погано одразу після прогулянки і він втратив свідомість.

19 лютого дружина опозиціонера Юлія Навальна заявила, що продовжить справу чоловіка і закликала росіян "боротися з режимом". За словами Навальної, тіло її чоловіка не віддають рідним, адже вичікують, доки зникнуть сліди "Новачка", і запевнила, що їй відомо, через що конкретно президент РФ убив опозиціонера.