Вимагають поховати таємно: матері Навального показали його тіло, але не віддали (відео)

Людмила Навальна заявила, що хоче, аби всі, хто дорожив її сином, мали змогу з ним попрощатися. Також жінка повідомила, що записала відео, бо їй почали погрожувати, що щось зроблять із тілом її сина.

Матері Олексія Навального Людмилі відмовляються віддати тіло її сина. Від жінки вимагають таємного похорону, а у разі відмови погрожують знищити тіло. Про це вона розповіла у відеозверненні до росіян.

"Щойно я вийшла з будівлі слідчого комітету в Салехарді. Майже добу я провела там одна зі слідчими та криміналістами. Адвоката вони пустили тільки сьогодні після обіду. Вчора ввечері вони таємно відвезли мене в морг, де показали мені тіло Олексія. Слідчі стверджують, що знають причини смерті, вони підготували всі медичні та юридичні документи, які я бачила, а медичне свідоцтво про смерть я підписувала", — розповіла вона.

Згідно з усіма процедурами, їй мали віддати тіло сина, але так і не віддали.

"Замість цього вони мене шантажують і ставлять умови, де, коли і як має бути похований Олексій. Це — незаконно. При мені вони отримували накази чи то з Кремля, чи то Центрального апарата слідчого комітету. Вони хочуть, щоб це було зроблено таємно і без прощання. Хочуть привести мене на кладовище, поставити перед могилою і сказати: "Тут лежить ваш син". Я на це не згодна", — розповіла Людмила Навальна.

Людмила Навальна додала, що хоче, аби всі, хто дорожив її сином, мали змогу з ним попрощатися. Також мама Олексія Навального зазначила, що записала відео, бо їй почали погрожувати, що щось зроблять із тілом її сина.

"Слідчий Варапаєв відкрито сказав: "Час працює не на Вас, труп розкладається". Я хочу, щоб все було зроблено згідно із законом. Я вимагаю, щоб тіло мого сина негайно віддали", — сказала Людмила Навальна.

Прессекретарка Навального Кіра Ярмиш повідомила, що в свідоцтві про смерть, яке показали матері Навального вказано, що причини смерті природні.

Нагадаємо, що у багатьох містах Росії пройшли акції пам'яті російського опозиціонера Олексія Навального. Правоохоронці заходилися затримувати учасниів акції. У 30 містах Росії відбулися заходи, на них затримали понад 230 росіян.

Раніше повідомлялося, що російський опозиціонер Олексій Навальний помер у виправній колонії в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Йому було 47 років.