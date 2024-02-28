Поведінка Емманюеля Макрона викликає критику у суспільстві, пояснив автор порталу Spectator Гевін Мортімер. Одна з його інших статей опублікована на прокремлівському порталі і присвячена начебто "провалу України та ЗСУ".

Французьким військовим не сподобались припущення президента Емманюеля Макрона щодо можливої участі армії у російсько-українській війні. При цьому вони згадують, що він не служив в армії і лише перевдягався у військову форму. Основні заперечення французів навів автор порталу Spectator Гевін Мортімер, який регулярно публікується в прокремлівських ЗМІ.

28 лютого Мортімер відреагував на виступ Макрона на Паризькому саміті лідерів країн Західної Європи. Серед іншого очільник Франції висловив підтримку Україні і натякнув, що у відповідь на агресію Росії європейці можуть залучити власні армії. Автор Spectator процитував окремі думки французьких офіцерів та інших осіб, які "збентежені та озлоблені".

У статті наводяться деякі публікації у французьких медіа, які стосуються поведінки Макрона. Найперше, політику закидають, що він не служив в армії: саме тоді, коли його мали призвати, у Франції повністю скасували призов. Крім того, під час низки публічних заходів він "виряджався" у військову форму, не маючи на це права. Наприклад, побував "моряком підводного човна" або "пілотом вертольота".

"У цьому є дуже дитяча сторона, дитяча всемогутність маленького Макрона, який одягається, як йому заманеться, тому що він бос", — навів Мортімер одну з публічних оцінок такої поведінки.

За президентства Макрона у 2017 зменшили витрати на Збройні сили та оборону, хоча й планують підвищити витрати у майбутньому: з 295 до 413 млрд євро у період з 2024 по 2030 рр. До всього, ним незадоволені військові. Про це свідчать, наприклад, два публічних листи, які вони написали у 2021 році, критикуючи заходи з боротьби з тероризмом.

"Макрон не той бос, на якого він хотів би працювати", — про це заявив 60-річний генерал П’єр де Вільєр, якого днями відправили у відставку.

Також наводяться цитати, які показують проблемний стан економіки та політики Франції, яка насправді не готова до викликів війни.

"Франція зовсім не є військовою економікою, яка дозволяє нам вести широкомасштабні конфлікти", — так думає генерал Вінсент Деспорт, колишній директор Оборонного коледжу об'єднаних служб.

В підсумку Мортімер резюмував, що сумнівається у здатності президента Франції діяти ефективно в умовах війни.

"Якщо Макрон вірить, що зможе відновити престиж Франції, брязкаючи шаблею проти Путіна, його чекає неприємний шок. Французька армія, як і британська, більше не здатна вести велику війну".

Зазначимо, Гевін Мортімер — британський письменник, який проживає у Франції і пише про "французьку політику, тероризм і спорт", вказується на його сторінці на порталі Spectator Крім цього порталу, його матеріали можна відшукати на прокремлівському ресурсі "Институт Царьграда". Одна з його статей називається "Последние события в конфликте на Украине указывают на полный провал политики и стратегии Украины, и, в частности, ВСУ".

Тим часом 17 лютого західні видання розповіли про масштабну дезінформаційну кампанію, яку проводить Кремль в Україні та світі. Зокрема, щоб публікувати потрібні меседжі у західних ЗМІ, росіяни платять від 40 тис. дол.

Франція та Україна — деталі

Зазначимо, Франція після повномасштабного вторгнення РФ надає Україні зброю для протистояння з російською армією. Наприклад, ЗСУ використовують САУ CAESAR, здатні бити на відстань до 42 км. Крім того, надаються далекобійні авіаційні ракети SCALP, які використовуються для ударів по військових базах РФ на Кримському півострові.

Нагадуємо, 27 лютого президент Макрон заявив на саміті країн Європи, що за деяких обставин можлива відправка в Україну європейських військових підрозділів. При цьому він пояснив, що потрібно підвищувати випуск снарядів, і запропонував скласти план, щоб дістати нову партію БК, про яку говорив очільник Чехії Петр Павел.