На Тижні моди в Мілані моделей закидали сміттям під час показу (фото, відео)

Бренд Avavav влаштував перформанс на тему хейту в соцмережах, у рамках якого глядачі кидали в бік подіуму шкірку від бананів, фантики, обгортки та інше сміття.

На Тижні моди в Мілані, під час показу бренду Avavav, глядачі закидали моделей сміттям. Про це пише портал Dazed.

Повідомляється, що в бік моделей летіли напої, харчові обгортки та інші відходи. Дефіле проходило на тлі двох екранів із хейтерськими коментарями.

Як зазначають журналісти, цей перформанс був алюзією на онлайн-критиків. За їхніми словами, показ став коментарем про реалії індустрії моди і був натхненний хейтом, який дизайнерка Беате Карлссон отримала від моменту заснування її бренду 2019 року.

Журналісти зазначили, що спочатку сміття кидали спеціально найняті актори, проте потім до них долучилися глядачі показу. Коли дизайнерка вийшла з-за лаштунків, щоб вклонитися, член її команди підбіг до неї і занурив її обличчя в пиріг.

За словами дизайнера презентація була "частково натхненна середньовічними часами, коли люди кидали гнилі помідори на виступи, які їм не подобалися".

Автори статті вказали на те, що після показу бренд отримав ще одну порцію хейтерських коментарів від людей, які вважали, що перформанс зі сміттям відвертає увагу від "нудного" одягу. Дизайнера також розкритикували за ставлення до моделей.

Нагадаємо, племінниці-близнючки принцеси Діани Еліза і Амелія Спенсер були помічені на Тижні моди в Мадриді.

Фокус також писав про те, що 19-річна італійська модель і актриса Дева Кассель відвідала Тиждень моди в Парижі.