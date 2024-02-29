Відставка Мітча Макконнела: Україна втрачає свого найвідомішого прихильника-республіканця, — ЗМІ

За словами сенатора Джеймса Венса, з відходом МакКоннелла позиція Республіканської партії щодо допомоги Києву дещо зміниться, оскільки його наступник, імовірно, не буде "так сильно піклуватися про Україну".

Лідер республіканців у Сенаті США Мітч МакКоннел заявив, що піде зі своєї посади в листопаді. Це означає, що Республіканська партія позбудеться свого найвідомішого прихильника України, пише Politico.

Як зазначають журналісти, протягом останніх двох років МакКоннел активно виступав за передачу зброї та грошей Україні, критикуючи президента США Джо Байдена за те, що Київ отримує допомогу недостатньо швидко.

Крім того, МакКоннелл свого часу вказав на економічну вигоду від відправки зброї в Україну. Він зазначив, що гроші, схвалені Конгресом, не йдуть до Києва, а залишаються в США і витрачаються на заміну зброї, виробленої американськими оборонними компаніями, а також на створення робочих місць для американців.

Виступаючи в середу в Сенаті, МакКоннелл назвав світове лідерство США більш "важливим", ніж будь-коли, згадавши про свої зусилля з узгодження законопроєкту про допомогу Україні, Тайваню та Ізраїлю.

За словами журналістів, МакКоннелл не залишає Сенат, проте з листопада його вплив, ймовірно, зменшиться. Сенатор-республіканець Джеймс Венс вважає, що з відходом МакКоннелла підтримка фінансування України з боку Республіканської партії дещо зміниться.

"Принаймні станеться невелике зрушення, тому що незалежно від того, хто буде лідером, вони не будуть так сильно піклуватися про Україну, як Мітч МакКоннелл", — сказав Венс.

Нагадаємо, 27 вересня Мітч Макконнелл заявив, що допомога Києву вигідна США. Говорячи про зростання кількості противників допомоги Україні серед республіканців, сенатор Мітч Макконнелл зазначив, що "американський народ якоюсь мірою введений в оману".

Крім того, під час церемонії нагородження у штаті Кентуккі 5 липня Мітч Макконнелл сказав, що боротьба з Російською Федерацією — це "найважливіше, що відбувається у світі зараз".