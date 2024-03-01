Роздав обіцянок на $110 млрд: Путін стимулює пільгами росіян голосувати на виборах

Журналісти підрахували, що найзатратніші обіцянки глави Кремля — 4,5 трлн рублів на модернізацію комунальної інфраструктури та 1 трлн рублів на будівництво, ремонт і обладнання медичних установ.

Готуючи населення до майбутніх президентських виборів, президент РФ Володимир Путін заявив про виділення значних коштів у розмірі кількох трильйонів рублів на додаткову державну підтримку. Це буде спрямовано на різні заходи, включно з податковими пільгами для сімей із дітьми та додатковими асигнуваннями для регіонів із низьким рівнем народжуваності. Про це повідомляє видання The Moscow Times.

У своєму зверненні до законодавців та інших представників російської еліти, президент Путін не соромився робити обіцянки, що охоплюють практично всі сфери життя. Він озвучив широкий спектр заходів підтримки, пропонуючи ініціативи, спрямовані на поліпшення різних аспектів суспільного життя.

Також журналісти зазначили, що вже озвучені ним і російськими чиновниками ініціативи тягнуть більш ніж на 10 трлн руб. (приблизно $110 млрд).

Серед найбільш витратних пунктів, озвучених президентом Путіним, виокремлюються дві основні статті витрат: 4,5 трлн рублів на модернізацію комунальної інфраструктури та 1 трлн рублів на будівництво, ремонт і оснащення лікарень і поліклінік.

Крім того, президент Путін обіцяв виділити ще 700 млрд рублів на низку ключових ініціатив:

400 млрд рублів на створення цифрових платформ в основних галузях економіки та соціальної сфери;

400 млрд рублів на капітальний ремонт дитячих садків, шкіл і будівництво університетських кампусів;

360 млрд рублів на реконструкцію набережних, парків і скверів, а також модернізацію інфраструктури аеропортів.

Продовження програми материнського капіталу до 2030 року потребуватиме додаткових витрат у розмірі 600 млрд рублів.

Путін також розпорядився списати дві третини заборгованості регіонів за бюджетними кредитами. Цей крок, за його оцінкою, дасть змогу регіонам заощадити близько 200 млрд рублів щорічно з 2025 по 2028 рік. Однак для федерального бюджету це призведе до втрати доходів у розмірі 800 млрд рублів за чотири роки.

Обсяг витрат на такі заходи, як продовження до 2030 р. пільгової сімейної іпотеки, збільшення податкових відрахувань для сімей з дітьми, підвищення мінімальної зарплати, російська влада поки не озвучила.

Нагадаємо, у ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що президент Росії Володимир Путін хоче поповнити лави ЗС РФ на кілька сотень бійців за рік і вже планує новий напад.

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