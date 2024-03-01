Школярі скандують "Навальний": на похорон приїхали посли країн Євросоюзу і США (фото, відео)

За інформацією у мережі, попрощатися з опозиціонером прийшли тисячі людей, зокрема помітили й російських політиків Євгена Ройзмана, Бориса Надєждіна та Катерину Дунцову.

Катафалк із тілом російського опозиціонера Олексія Навального вдень 1 березня прибув до храму у Москві. Присутні зустріли автомобіль з політиком оплесками. Про це повідомили у Telegram-каналі "Медиазона".

На відео, опублікованому адміністраторами каналу, чутно, як росіяни гуртом скандують: "Навальний".

Школярі з вікон скандують: "Навальний"

Як повідомили кореспонденти каналу, учні у сусідній до храму школі також кричать із вікон: "Навальний".

Школа поблизу храму, де відспівують Навального

Попрощатися з опозиціонером прийшли російські політики

Окрім того, за інформацією у мережі, попрощатися з опозиціонером прийшли й російські політики Євген Ройзман, Борис Надєждін та Катерина Дунцова.

"Ну, ось, ми підʼїхали на місце прощання з Олексієм. Народу величезна кількість…тисячі людей. День сьогодні трагічний. Прощаємось, дійсно, з людиною, яка стала символом епохи. З іншого боку — надія є, і все в кінці кінців буде добре", — каже Надєждін.

Катерина Дунцова приїхала попрощатися із політиком Росіяни стоять в черзі до храму, де відспівають Навального

Згодом, як повідомили у "Медиазоне" людей почали пускати на територію церкви у Мар'їно, а російські поліцейські вимагали підкріплення.

До храму приїхали посли країн Євросоюзу та США

Як повідомляє Sotavision, біля храму, де мають відспівати Навального, помітили посола США Лінн Трейсі, посла Німеччини Олександра Графа Ламбсдорффа, посла Франції П'єра Леві та дипломатичних представників деяких інших країн Євросоюзу.

Пізніше, як додали адміністратори каналу, до храму прибули й батьки Олексія Навального Анатолій Навальний та Людмила Навальна.

Батьки Олексія Навального

Російський директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов повідомив, що близько 12:50 відспівування опозиціонера закінчилося.

"Відспівування пройшло дуже швидко. Олексія зараз повезуть на цвинтар. Має сенс тепер йти туди", — написав він.

Нагадаємо, німецьке видання Bild повідомило, що за кілька годин до похорону Олексія Навального сотні людей зібралися і вишикувалися в чергу завдовжки майже пів кілометра. Багато хто ніс в руках квіти. Попри ризик розгону учасників, у похороні збираються брати участь західні дипломати.