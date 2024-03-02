Британський вантажний корабель затонув у Червоному морі після атаки хуситів

Вантажне судно Rubymar було атаковано ще 18 лютого і кинуто. Сьогодні корабель затонув.

Зареєстрований у Британії вантажний корабель Rubymar затонув у Червоному морі після влучання ракети хуситів. Судно було першим знищеним у межах військової кампанії хуситів, спрямованої проти Ізраїлю. Раніше США і Британія завдали ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Про це пише Daily Mail.

"Рубімар" зазнав нападу 18 лютого підтримуваних Іраном повстанців-хуситів. Він перевозив вантаж добрив.

За даними Служби морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO), напад стався в протоці Баб-ель-Мандаб, за 35 морських миль на південь від Аль-Мухи, Ємен. Напад стався в неділю ввечері, вже пізніше судно було ідентифіковано як Rubymar.

Судно "Рубімар" затонуло в Червоному морі

Екіпаж зареєстрованого в Британії вантажного судна завдовжки 171,6 метра і завширшки 27 метрів був змушений "покинути судно" після нападу. Напередодні ввечері в UKMTO заявили, що весь екіпаж у безпеці і влада проводить розслідування.

Судно є першим судном, повністю знищеним під час нинішньої близькосхідної кризи.

Міжнародно визнаний уряд Ємену, а також регіональний військовий чиновник підтвердили, що корабель затонув. Чиновник говорив на умовах анонімності, оскільки інформація не була схвалена для публікації.

Зв'язатися з менеджером Rubymar у Бейруті для отримання коментарів не вдалося.

Уряд Ємену у вигнанні, який з 2015 року підтримує коаліція, очолювана Саудівською Аравією, заявив, що "Рубімар" затонув пізно ввечері в п'ятницю, коли в Червоному морі почався шторм. Судно дрейфувало 12 днів після нападу, його планували відбуксирувати в безпечний порт.

Судно "Рубімар" затонуло в Червоному морі Фото: Скриншот

Підтримувані Іраном хусити, які стверджували, що корабель затонув майже відразу після нападу, не відразу визнали, що корабель затонув.

Уже зараз багато кораблів згорнули з маршруту. Затоплення "Рубімара" може призвести до пошуку обхідних шляхів і підвищення страхових ставок для суден, що курсують водним шляхом, що потенційно призведе до зростання глобальної інфляції та вплине на постачання гуманітарної допомоги в регіон.

Раніше американські війська завдали удару і знищили хуситську ракету класу "земля-повітря" в Ємені в п'ятницю, вирішивши, що вона становить "безпосередню загрозу" для американських літаків, оголосило Центральне командування США на Близькому Сході.

Підтримувані Іраном хусити, які контролюють більшу частину роздертого війною Ємену, з листопада нападають на судна в Червоному морі в рамках кампанії, яка, за їхніми словами, проводиться на знак солідарності з палестинцями в Газі в умовах війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Сполучені Штати очолюють військово-морську коаліцію для захисту суден на життєво важливому водному шляху, і завдають повітряних ударів по території хуситів, як самостійно, так і разом із Великою Британією.

У п'ятницю ввечері хусити запустили протикорабельну ракету в Червоне море, але, за попередніми даними, жодні судна не постраждали.

Згідно зі спільною заявою, минулими вихідними сили США і Великої Британії завдали ударів по 18 об'єктах хуситів у восьми місцях Ємену, зокрема по складах зброї, ударних безпілотниках, системах ППО, радарних комплексах і гелікоптерах.

Хусити заявили, що внаслідок атаки одна людина загинула і вісім дістали поранення.

Єменські хусити, серед інших, атакували корабель, який прямував до Ірану, а також судно з гуманітарною допомогою.

Ахмед Авад бін Мубарак, прем'єр-міністр міжнародно визнаного уряду Ємену, назвав затоплення корабля "Рубімар" безпрецедентною екологічною катастрофою.

"Це нова катастрофа для нашої країни і нашого народу. Щодня ми платимо за злочини хуситів, які не зупинилися на тому, що кинули Ємен у катастрофу державного перевороту і війну", — заявив Мубарак.

Хусити утримують столицю Ємену Сану з 2014 року, вигнавши уряд. З 2015 року вона боролася з коаліцією, очолюваною Саудівською Аравією, у війні, що зайшла в глухий кут.

Раніше німецький фрегат "Гессен", дислокований у Червоному морі для захисту міжнародного судноплавства, вперше відбив атаку єменських хуситів.

"Гессен" раніше відправився з Вільгельмсхафена в район бойових дій з метою мати змогу приступити до виконання операції одразу після рішення Бундестагу. У п'ятницю, 23 лютого, Бундестаг схвалив участь Німеччини в місії ЄС "Аспідес", а міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що операція сприятиме стабілізації регіону.