Все, як у людей: дослідження встановили, що слони оплакують і ховають своїх мертвих

Слони обирають місце для поховання, а після цього уникають там ходити. Під час похорону стадо голосно реве і сурмить навколо могили.

Азійські слони голосно оплакують і ховають своїх мертвих дитинчат. Про це свідчать результати досліджень індійських вчених, опубліковані опубліковані цього тижня в Journal of Threatened Taxa.

Науковці дослідили п’ять поховань слоненят, зроблених стадом слонів на півночі Бенгалія в Індії у 2022 та 2023 роках. У кожному випадку вони виявили, що стадо несло мертве теля за тулуб і ноги, перш ніж закопати його в землю ногами догори.

В одному випадку стадо голосно ревело і сурмило навколо похованого слоненяти. Дослідження показало, що слони ховають лише малюків, оскільки великих особин не можуть "транспортувати".

Навколо місць поховань науковці виявили чіткі сліди від 15 до 20 слонів та безпосередньо над ґрунтом, що покривав тіло слоненяти. Усі вони померли від поліорганної недостатності у віці від 3 місяців до 1 року.

Здебільшого слони проводили похорони у зрошувальних каналах на чайних плантаціях за сотні метрів від найближчих поселень людей.

Слони відомі своєю соціальною та кооперативною поведінкою, але поховання дитинчат раніше лише "коротко вивчалося" на африканських слонах, залишаючись невивченим серед їхніх менших азіатських двоюрідних братів, йдеться в дослідженні.

У всіх п’яти випадках стадо протягом 40 хвилин залишило місце поховання і потім уникало проходів тим місцем, вибираючи різні паралельні маршрути для міграції.

Азійські слони перебувають під загрозою зникнення.

Нагадаємо, що слон розгромив авто з туристами, щоб забрати чипси та картоплю фрі. Водій намагався від’їхати заднім ходом, але звір вдарив головою в борт фургона й вибив вікно своїм бивнем.

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