В будинку Алена Делона у Франції знайшли склад вогнепальної зброї

Обшук у будинку актора призначили після того, як судовий розпорядник під час візиту помітив у актора в кімнаті зброю і попередив про це суддю.

У Франції в будинку зірки француького кіно Алека Делона знайшли склад вогнепальної зброї. Дозволу на неї не було. Про це повідомляє французьке видання France24.

Арсенал виявили у сільському будинку актора в Душі-Монкорбон, що за 135 кілометрів на південь від Парижа, поліцейські також знайшли понад 3 000 набоїв і тир.

"88-річний Делон не має дозволу на володіння вогнепальною зброєю", — заявив місцевий прокурор Жан-Седрікс Го.

Обшук у домоволодінні актора був призначений після того, як призначений судом чиновник, що прийшов до його будинку, помітив зброю і попередив про неї суддю.

Статки Алена Делона оцінюються в мільйони. У червні минулого року він продав на аукціоні близько 80 творів мистецтва на суму понад вісім мільйонів євро.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Ален Делон зізнався, що хоче піти із життя за допомогою евтаназії. Також Ален Делон зізнався, що вступив би до ЗСУ, якби був на 50 років молодшим.