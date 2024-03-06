"Супервівторок" у США: які результати отримали Джо Байден та Дональд Трамп (інфографіка)

У США відбувається праймеріз у Демократичній та Республіканській партіях. Делегати у 15 основних штатах повинні віддати свої голоси і визначити єдиного кандидата від політичних сил.

6 березня кандидати на посаду 47 президента США, демократ Джо Байден і республіканець Дональд Трамп, почали отримувати голоси делегатів у 15 американських штатах. Щоб стати офіційними претендентами на посаду, вони поступово перемагають суперників своєї партії і набирають необхідну кількість голосів. Про деталі президентської кампанії в США розповіли на порталі Reuters.

На порталі пояснили, що згідно з попередніми результатами, обидва кандидати перемагають найближчих суперників зі своїх партій. Зокрема, Дональд Трамп набрав більше голосів, ніж Ніккі Гейлі, інша республіканка. Джо Байден, зі свого боку, є єдиним кандидатом, який отримав голоси делегатів-демократів.

На інфографіці перебігу голосування від The Washington Post можна побачити поточні результати політиків.

Дональд Трамп набрав 936 голосів делегатів з 1 215 необхідних. Суперниця Трампа, Ніккі Гейлі, здобула поки що єдину перемогу — у штаті Вермонт. У інших — переможець Трамп.

Супервівторок - результати Дональда Трампа, 6 березня Фото: Washington Post

Джо Байден отримав 1 411 голосів з 1 968 необхідних. Голосів за його суперників, Дженка Уйгура та Маріанну Вільямсон, на момент публікації статті немає.

Супервівторок - результати Джо Байдена, 6 березня Фото: Washington Post

Голосування триває — результати оновлюватимуться, оскільки ще не усі делегати віддали свої голоси.

Супервівторок - проміжні результами по 15 штатах Фото: Washington Post

Президентські вибори в США — "Супервівторок"

Голосування 6 березня, так званий "Супервівторок" — це праймеріз, під час якого делегати від обох партій США обирають свого кандидата в президенти у 15 з 50 штатів, пояснили на порталі BBC.

Праймеріз відбудуться у наступних штатах: Алабама, Аляска, Арканзас, Каліфорнія, Колорадо, Мен, Массачусетс, Міннесота, Північна Кароліна, Оклахома, Теннессі, Техас, Юта, Вермонт, Вірджинія та на Американському Самоа.

Після цього відбудуться голосування у решті регіонів США. Але саме сьогодні цьогорічні претенденти, Байден і Трамп, набирають основну масу голосів, які дадуть їм можливість стати офіційними кандидатами.

За підсумками "Супервівторка" Байдену потрібно набрати 1 420 голосів, Трампу 865 голосів. Максимальна кількість голосів делегатів, які вони можуть отримати на праймеріз і бути затвердженими як кандидати — 1 968 для Демократичної партії та 1 215 для Республіканської партії.

До кінця березня відбудуться праймеріз у решті штатів США. За перебігом голосування стежитимуть інформаційні агентства. Наприклад, наочну інфографіку процесу виборів публікує агентство AP.

Супервівторок - Демократична партія, результати Фото: Associated Press Супервівторок - Республіканська партія, результати Фото: Associated Press

Вибори президента США 2024 — деталі

Дата проведення виборів президента США — 5 листопада 2024 року.

Джо Байден — 81-річний кандидат на посаду 47-го президента США від Демократичної партії, теперішній очільник країни. Політик з перших днів війни підтримує Україну у її протистоянні з Росією. Восени 2023 року політик запропонував виділити Україні понад 60 млрд дол. на підтримку економіки та ЗСУ. Гроші не виділили внаслідок блокування у Палаті представників, очолюваній республіканцем Майком Джонсоном.

Дональд Трамп — 77-річний кандидат на посаду 47-го президента США від Республіканської партії, який очолював країну перед Байденом — був 45-м президентом. Трамп заявив, що планує протягом 24 годин завершити війну в Україні: як він це зробить, політик не деталізує. Крім того, республіканець запевняє, що може припинити фінансування НАТО і може дозволити президенту РФ напасти на ті країни-члени альянсу, які начебто зробили замалий вклад.

Нагадуємо, проти Дональда Трампа тривають більш як десяток судових справ, по деяких з яких його визнали винним. Наприклад, він має сплатити 400 млн дол. за шахрайство з нерухомістю. Ще одна справа стосується заворушень у Капітолії, до яких були причетні його прихильники.