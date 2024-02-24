Маніпулював капіталом: суд визнав Трампа винним і призначив виплатити штраф, — Reuters

Зі свого боку Дональд Трамп пообіцяв подати апеляцію.

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45-го президента США Дональда Трампа офіційно зобов'язали виплатити 454 мільйони доларів у справі про шахрайство з нерухомістю. Про це повідомляє Reuters.

Суддя офіційно зобов'язав Дональда Трампа виплатити 454,2 мільйона доларів після того, як його визнали винним у маніпулюванні його власним капіталом у справі про цивільне шахрайство, порушеній генеральним прокурором штату Нью-Йорк.

Виплата включає в себе штраф у розмірі 354,9 мільйона доларів, який суддя Артур Енгорон з державного суду Мангеттена призначив 16 лютого, а також відсотки після судового розгляду без присяжних, що тривав понад три місяці.

Крім того, за рішенням суду дорослим синам Трампа — Дональду Трампу-молодшому та Еріку Трампу — потрібно буде виплатити майже 4,7 мільйона доларів, а колишньому фінансовому директору Trump Organization Аллену Вайссельбергу — 1,1 мільйона доларів, включно з відсотками. Сума виплат склала 464,6 мільйона доларів і була визначена в четвер. Щодня нараховуватимуться відсотки на суму понад 114 000 доларів США, в основному тільки для Дональда Трампа, повідомляє медіа.

Крім цього, за інформацією видання, Трампу заборонено протягом трьох років обіймати керівні посади в будь-якій нью-йоркській компанії або отримувати кредити в банках, зареєстрованих у штаті. Його сини отримали дворічні заборони на керівні посади.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року стало відомо, що Вищий суд Колорадо заборонив Трампу балотуватися на виборах президента 2024 року. Передвиборчий штаб Трампа відразу ж заявив, що подасть апеляцію на це рішення до Верховного суду США.

А наприкінці вересня 2023 року ми писали про те, що Трамп був визнаний винним у шахрайстві з активами в Нью-Йорку. Сам політик заперечував звинувачення на підставі того, що він може знайти поступливого покупця, який заплатить будь-яку ціну за його маєток у Мар-а-Лаго.