Стрімко втрачає рейтинг: послання Путіна провалилося на росТБ

Двогодинне звернення президента Росії не викликало ажіотажу. За рік кількість глядачів, які були зацікавлені заявами глави Кремля, скоротилася практично вдвічі.

Росіяни дедалі рідше цікавляться тим, що їм говорить президент Володимир Путін. Послання глави держави до Федеральних зборів провалилося на державному телебаченні. Про це повідомляє російський Telegram-канал "Можем объяснить".

Зазначається, що двогодинне звернення Володимира Путіна абсолютно не викликало ажіотажу серед російських телеглядачів і дані єдиного вимірювача Mediascope це підтверджують. Цього року послання дивилося вдвічі менше глядачів, ніж це було за рік до цього.

"Послання Путіна опинилося на 8 і 25 місцях серед ста найпопулярніших телепрограм минулого тижня. Найбільше його дивилися на каналі "Россия-1" (рейтинг 4% і 8 місце в топ-100, аудиторія 4+). Сильно гірше Путіна дивилися на Першому каналі — ця трансляція опинилася лише на 25 місці з рейтингом 2,5%. Послання показували і на інших каналах (НТВ, "Россия-24", РЕН ТВ та інших), але вони взагалі не потрапили в топ-100", — йдеться в повідомленні.

Окремо в матеріалі додали, що майже половина глядачів втратили інтерес до того, що говорить президент РФ. У 2023 році послання посіло 6, 7 і 61 сходинки у списку найпопулярніших програм за тиждень. Сукупний рейтинг трьох трансляцій тоді становив 11,4%. Зараз — лише 6,5%.

"Телебачення продовжує стрімко втрачати рейтинги. Якщо рік тому три найпопулярніші передачі набирали загалом 17%, то зараз — 14,6%. Таким чином, за рік федеральні телеканали втратили понад 14% аудиторії", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 16 лютого повідомлялося, що інтерв'ю Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону зазнало фіаско по всій Росії. Розмова глави Кремля посіла лише 20 місце в списку найпопулярніших програм тижня. Сам президент Росії заявив, що незадоволений результатом зустрічі.