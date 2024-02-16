Реклама не допомогла: інтерв'ю Путіна Карлсону зазнало фіаско по всій Росії, — Bloomberg

За даними журналістів, розмова глави Кремля посіла лише 20 місце в списку найпопулярніших програм тижня. Сам президент Росії заявив, що незадоволений результатом зустрічі.

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Інтерв'ю президента Росії Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону зазнало фіаско на державному телебаченні. Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що двогодинна розмова російського політика не потрапила навіть до топ 10 найпопулярніших програм у Росії. Телеекспертка Аріна Бородіна провела спеціальний аналіз, який і продемонстрував такі результати.

Інтерв'ю Володимира Путіна посіло 20 місце в списку найпопулярніших програм тижня.

"Це пов'язано з тим, що інтерв'ю транслювалося в ранковому слоті, який зазвичай має низьку аудиторію. ... Найпопулярніший у Росії "Перший канал" показував інтерв'ю двічі поспіль із 7-ї години ранку. Сам Карлсон оприлюднив запис на своєму вебсайті й на X, в американський прайм-тайм, що був о 2 годині ночі в Москві", — йдеться в повідомленні.

Журналісти видання окремо додали, що російські державні мовники щосили намагалися рекламувати інтерв'ю свого президента західному журналісту. Регулярно показували анонси, а також кліпи з візиту Такера Карлсона до Москви. Водночас сам Володимир Путін висловив розчарування після свого першого інтерв'ю західним ЗМІ з початку повномасштабної війни в Україні.

"Цього тижня він поскаржився російському журналістові, що, попри те, що Карлсон терпляче вислуховував його відповіді, включно з довгим монологом про його історичний погляд на конфлікт, що сягає 9-го століття, він не ставив жорстких запитань, які дозволили б Путіну давати однаково "гострі" відповіді", — продовжили журналісти.

Нагадаємо, 14 лютого також повідомлялося, що інтерв'ю Володимира Путіна Такеру Карлсону провалилося по всій Росії, отримавши рейтинг 2,9%. За даними журналістів, вітчизняні серіали та розважальні шоу виявилися росіянам цікавішими, ніж інтерв'ю президента. Телекритики назвали цю новину несподіваною.