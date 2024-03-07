Вимоги польських фермерів про повну блокаду кордону з Україною неприйнятні, — Туск

Польський прем’єр наголосив, що якщо люди все ще хочуть протестувати — "це їхнє право", однак варто не порушувати правила "так демонстративно", як деякі учасники страйків.

Вимоги польських фермерів щодо повної блокади кордону з Україною чи повної відмови від Європейського зеленого курсу є неприйнятними. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на пресконференції у Варшаві у четвер, 7 березня, повідомляє tvn24.pl.

За словами польського премʼєра, вимоги на кшталт "Геть Зелений курс" або "Блокуй Україну" для нього "неприйнятні".

"Я хочу поговорити про те, як ефективно змінити положення Зеленої угоди, щоб польські фермери не відчували утиску через ці положення, і як регулювати торгівлю з Україною, щоб ефективно захистити польських виробників від нерівної конкуренції", — сказав Туск, коментуючи свою майбутню зустріч із протестувальниками.

Крім того, він зазначив, що в обох випадках існує "дуже серйозний прогрес у переговорах".

"Але, щоб було зрозуміло, я не домовлявся про зустріч з представниками фермерів у суботу для переговорів. Я пообіцяв їм, що поінформую їх про заходи, яких ми вжили, і про шанси на результати цих заходів. І вже їм судити, наскільки вони будуть задоволені", — зазначив він.

Туск підкреслив, що він ставить акцент на тому, щоб "Польща домоглася змін у європейській політиці там, де це необхідно для того, щоб польський фермер відчував себе захищеним".

Він наголосив, що "якщо хтось все ще хоче протестувати — це його право, якщо він не порушує правила так демонстративно, як деякі учасники вчорашньої демонстрації".

Водночас, як зазначають у Polsat News, Туск закликав польського єврокомісара із сільського господарства Януша Войцеховского "нічого не зіпсувати" у завершальній фазі переговорів Польщі з Європейською комісією.

"Я перебуваю в постійному контакті з Брюсселем, я б дуже хотів, щоб ніхто не знищив цю роботу, тому що ми близькі до фінішу", — уточнив премʼєр.

Нагадаємо, у Варшаві 6 березня офіційно розпочався загальний страйк фермерів. Протести стартували перед офісом прем'єр-міністра, через що по всьому місту перекрили рух та під'їзні шляхи до столиці.