У Польщі померли двоє військових, поранені під час навчань: що відомо (відео)

За даними Військового ординаріату Польщі, на полігоні тактичної підготовки "Бучеж" водій гусеничної машини BWP-1 збив двох солдатів.

Під час навчань у Польщі загинули двоє військовослужбовців 1-ї Варшавської танкової бригади. Про це написав міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш у соціальній мережі X.

Глава оборонного відомства зазначив, що військові загинули внаслідок травм, отриманих ними під час нещасного випадку на навчальному полігоні.

"Останні години були дуже важким часом для всіх нас", — написав Косиняк-Камиш.

У Головному командуванні Збройних Сил Польщі повідомили, що у зв'язку із загибеллю військових, у всіх військових частинах було приспущено державні прапори.

"Це символічний акт віддачі данини пам'яті нашим воїнам, які трагічно загинули внаслідок нещасного випадку на полігоні. Вшануйте їхню пам'ять!" — зазначили у відомстві.

У всіх військових частинах Польщі було приспущено державні прапори

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття сім'ям і близьким загиблих і заявив, що "вітає самовідданість, з якою польські солдати служать безпеці держави".

"Із сумом сприйняв звістку про трагічну подію з двома польськими солдатами, що сталася під час тренувань на полігоні в Дравсько", — написав глава держави в соцмережі X.

Військовий ординаріат Польщі уточнив, що нещасний випадок стався 5 березня в Дравсько-Поморському воєводстві на полігоні тактичної підготовки "Бучеж".

За даними відомства, водій гусеничної машини BWP-1 збив двох солдатів. Унаслідок події на місці загинув двадцятирічний рядовий, а ще один військовослужбовець, капрал, зазнав серйозних поранень, його доправили вертольотом до шпиталю в Щецині, проте медикам не вдалося його врятувати.

В ординаріаті також зазначили, що єпископ Вєслав Лехович попросив капеланів помолитися за солдатів, які загинули внаслідок аварії.

"Нехай пам'ять про трагічно загиблих воїнів викличе в нас не тільки висловлювання співчуття, а й відродить бажання продовжувати службу у Війську Польському і для Війська Польського з повною самовіддачею і жертовністю", — сказав священнослужитель.

Повідомляють, що відділ військової справи прокуратури Щецин-Небушевського району в Щецині почав розслідувати подію.

Нагадаємо, 5 березня польські ЗМІ повідомили, що в Польщі відбувся черговий етап військових навчань Steadfast Defender 24, які країни-члени НАТО проводять у Європі, починаючи з 22 січня 2024 року.

Раніше, 4 березня, Збройні сили Норвегії повідомили про старт військових навчань НАТО Nordic Response 24, які спрямовані на захист північних територій Альянсу.