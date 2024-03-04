У селі на півночі Польщі впав невідомий об'єкт: що відомо

За словами майора 16-ї Померанської механізованої дивізії Польщі Магдалени Костиньської, падіння загадкового об'єкта у Вармінсько-Мазурському воєводстві не пов'язане з воєнними діями.

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Невідомий предмет упав на поле в Острудському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі. Про це повідомив польський порта Fakt із посиланням на поліцію Оструда.

"У нас є інформація, що на полях був об'єкт. Поліція охороняла це місце до прибуття служб. За додатковою інформацією звертайтеся до прессекретаря Війська Польського в Ельблонг", — повідомила журналістам представниця районного управління поліції в Оструді Пауліна Слівіньска.

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Зі свого боку майорка 16-ї Померанської механізованої дивізії Польщі Магдалена Костиньська сказала в коментарі виданню, що інцидент в Острудському повіті не пов'язаний із воєнними діями.

"Справою займається поліція і прокуратура, армія тут ні до чого. Це цивільна справа, а не військова", — сказала Костиньська.

Пізніше пані прокурор районної прокуратури Ельблонга Ева Зембка підтвердила, що біля Моронга справді було виявлено невідомий об'єкт. На місці події працювали співробітники Агентства внутрішньої безпеки, жандармерії та поліції.

"Початкові результати показують, що це метеозонд. Він вилучений і буде підданий подальшій перевірці", — зазначила пані прокурор.

Нагадаємо, 27 лютого, під час атаки ЗС РФ на Україну, моніторингові канали повідомили, що невідомий БПЛА побував у повітряному просторі Молдови, однак у Міноборони Молдови не підтвердили цю інформацію.

Раніше, 29 грудня, Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що під час обстрілу України над польською територією пролітав невідомий об'єкт. Місцеві жителі чули сильний шум і свист.