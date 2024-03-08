"Непотоплюваний авіаносець": чому вступ Швеції до НАТО максимально ослабить РФ, — ЗМІ (карта)

Північноатлантичний альянс зможе захистити країни Балтії, якщо на них спробує напасти Росія. Зокрема, під повним контролем Заходу може опинитися Калінінградська область РФ.

Швеція приєднується до НАТО й підсилює його 1 тис. бронемашин, сотнею танків і сотнею літаків. До того ж відтепер Балтійське море повністю оточать країни-члени НАТО, і Росії буде складно загрожувати сусідам своїм Балтійським флотом. Про те, як західні експерти оцінюють теперішні позиції Північноатлантичного альянсу, написало російське медіа "Агентство. Новости".

Журналісти оглянули аналітику, опубліковану в трьох провідних західних ЗМІ — Financial Times, Bloomberg, Politico. У кожному з видань пишуть про приєднання Швеції з різних точок зору.

Швеція й НАТО — наслідки для Балтики

Західні експерти перелічили, чому вступ Швеції ослаблює позиції РФ у Балтійському морі.

По-перше, море стає "внутрішнім озером" НАТО. Відтепер російський торговельний і військовий флот переміщуватиметься під пильним наглядом спостерігачів, які зможуть бачити кожен рух кораблів РФ.

Швеція та НАТО — ситуація з Балтійським морем Фото: Bloomberg

По-друге, стає легше обороняти країни Балтії, якщо Кремль вирішить на них напасти.

По-третє, шведський острів Готланд тепер стане опорою для будівництва баз НАТО. Завдяки цьому західні військові контролюватимуть армію РФ із моря та з повітря. На інфографіці, створеній Bloomberg, можна побачити військові бази, які має Альянс у цьому регіоні — до них тепер додаються можливості нового члена.

Швеція та НАТО — бази НАТО в Балтиці Фото: Bloomberg

По-четверте, Заходу стає легше захищати Сувальський коридор, який Москва може захопити, якщо вирішить, що для цього настав оптимальний момент. До того ж Кремлю має стати зрозуміло, що за першої ж загрози він миттєво втратить Калінінградську область.

По-п'яте, війська НАТО отримали можливість використовувати залізницю Швеції — так можна швидше перекинути війська, скажімо, у Фінляндію, якщо виникне потреба.

Як посиляться війська Альянсу — деталі

Politico навело дані щодо військової техніки Швеції, яка увіллється в армію НАТО:

бронетехніка — 1017 шт.;

артилерія — 266;

танків — 110;

літаків — 99;

підводних човнів — 4.

Також зауважують, що Швеція покладе в оборонний бюджет НАТО своїх 9 млрд дол. До того ж додасть своїх 14 тис. навчених військових.

Швеція та НАТО — оборонний бюджет членів Альянсу Фото: Politico

Зазначимо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом із Фінляндією в перші місяці російського вторгнення. Фінляндія стала членом Альянсу вже за рік. Натомість Швеція вела переговори з Туреччиною, яка мала певні зауваження до політики цієї скандинавської країни. 24 січня 2024 року уряд Туреччини погодився схвалити заявку на вступ.

Нагадуємо, 6 березня 2024 року стало відомо, коли саме Швеція стане повноправним членом НАТО. Щоб закріпити рішення, до США вилетів прем'єр-міністр Ульф Крістерссон і міністр закордонних справ Тобіас Більстрем.