Розширення НАТО: стало відомо, коли Швеція приєднається до блоку

Швеція стане 32-м членом Північноатлантичного Альянсу. Стокгольм подав заявку на вступ до НАТО разом із Гельсінкі у травні 2022 року.

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У понеділок, 11 березня, Швеція офіційно долучиться до Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє шведський телеканал TV4 Nyheterna.

На церемонію підписання акту про приєднання країни до Альянсу до штаб-квартири НАТО в Брюсселі прибудуть прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон і головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден.

"Шведський прапор буде піднятий у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі у понеділок вдень. Це ознаменує початок членства в НАТО", — йдеться у повідомленні.

Шлях Швеції до НАТО

Заявку на вступ до НАТО Швеція подала разом із Фінляндією 18 травня 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.

5 липня 2022 року країни підписали протоколи про вступ до Альянсу.

Фінляндія долучилася до НАТО у квітні 2023 року. Так країна стала 31-м членом блоку.

Донедавна Анкара та Будапешт блокували приєднання Стокгольма до НАТО.

25 січня 2024 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ратифікував заявку Швеції. Аналогічний крок 26 лютого зробив угорський парламент, після чого президент Тамаш Шуйок підписав документ.

Офіційний Будапешт перешкоджання вступу Стокгольма до НАТО пояснював надмірною критикою у свою адресу.

Нагадаємо, 4 березня у Фінляндії, Норвегії та Швеції розпочалися військові навчання НАТО Nordic Response 24. У них бере участь понад 20 тисяч військовослужбовців із 14 країн. Навчання триватимуть майже два тижні.