Анонімний художник Бенксі може розкрити своє ім'я: коли це станеться

Популярний художник може розкрити своє справжнє ім'я через судовий розгляд щодо автентичності картини Monkey Queen.

Один з найвідоміших анонімних стріт-арт художників у світі, відомий під псевдонімом Бенксі, може зіткнутися з можливим судовим розглядом. Згідно з повідомленнями, два колекціонери висловили намір подати до суду на компанію Pest Control у Великій Британії, яка представляє інтереси художника, оскільки вона не в змозі надати документальне підтвердження автентичності його творів. Про це повідомляє The Guardian.

У центрі суперечки перебуває твір Monkey Queen ("Королева-мавпа") з 2003 року, який 2020 року було придбано колекціонерами Нікі Кац і Рея Гоуз за 34 тисячі доларів. Ця робота є гоммажем королеві Єлизаветі II, зображеній у вигляді ювелірно прикрашеної мавпи.

Колекціонери нині прагнуть перевірити автентичність картини, тож звернулися до компанії Pest Control, яка спеціалізується на верифікації робіт Бенксі. Вони намагалися отримати підтвердження протягом трьох років, але працівники агентства не відповідали на їхні запити.

Незважаючи на впевненість Нікі Кац і Рея Хоуз у тому, що вони придбали оригінал Monkey Queen з колекції померлого колекціонера Бенксі, вони все ж прагнуть завершити це питання. Якщо справжність картини буде підтверджено, її вартість може подвоїтися.

Саме тому колекціонери не знайшли іншого виходу і подали до суду на Pest Control за порушення умов контракту, точніше — за затримку.

"Ми досі у невизначеності, а це великі гроші. Вони стверджують, що є офіційними валідаторами робіт цього художника. Але процес триває вже три роки. Вони просто не відповідають. Не кажуть, чи зображення справжнє, чи ні. Усі три роки нас водять за ніс", — обурюється колекціонер Нікі Кац і додає: якби це стосувалося картин Леонардо Да Вінчі, то ситуація була б значно простішою. Вони б віднесли її до експертів — і ті б підтвердили її справжність. Однак із Бенксі ситуація складніша. Оригінальність робіт художника має право підтверджувати тільки сертифікат Pest Control.

У Pest Control коротко прокоментували інцидент: мовляв, їхній процес автентифікації є надійним і ретельним, а подекуди й тривалим.

Нагадаємо, що 2008 року Daily Mail випустили матеріал про те, що насправді Бенксі — Робін Ганнінгем, однак у результаті жодних підтверджень цієї теорії за 16 років так і не з'явилося. Сам Бенксі також заперечував це.