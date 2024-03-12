Лазівками скористатися не вдасться: ЄС готує покарання для причетних до уникнення санкцій

Гуманітарну допомогу або підтримку основних потреб людини євродепутати пропонують не вважати порушенням санкцій.

Депутати Європейського парламенту проголосували за прийняття директиви про криміналізацію недотримання та обходу санкцій Євросоюзу. Таке рішення дасть можливість запровадити загальне визначення порушень і мінімальні покарання за них. Про це повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Зазначається, що новим законом передбачено встановлення узгоджені визначення порушень, у тому числі відсутність заморожування коштів, відсутність контролю за дотриманням заборон на поїздки чи ембарго на постачання зброї. Крім того, ця норма стосується переказу коштів підсанкційним особам, чи ведення бізнесу з організаціями державної форми власності в країнах, проти яких було запроваджено санації. До того ж покарання буде передбачено за надання юридичних чи фінансових консультацій, наголосили у Європарламенті.

Наприклад, покарання буде стосуватися осіб, які приховали переказ коштів, які планувалося заморозити, справжнє право власності та необхідний тип інформації. При цьому закон передбачає, що порушенням санкцій не буде вважатися гуманітарна допомога чи підтримка основних потреб людини.

Після закінчення процедури голосування доповідач Софі ін'т Вельд заявила, що вторгнення РФ виграє від шахраїв, що не дотримуються європейського законодавства. Тому, зазначила вона, їх потрібно спіймати, а форумний шопінг припинити. Також, додала доповідач, важливість такого законодавства зумовлена тим, що через розбіжності у підходах різних країн спричинили створення слабких місць, також воно дасть змогу провести конфіскацію заморожених активів. Європейські депутати застосували гармонізуючий та амбітний підхід до закону, тому якщо поки що всі лазівки не вдалося закрити, поточна ситуація все одно покращилася, що є підтвердженням рішучої підтримки України, наголосила Софі ін'т Вельд.

Також відомо, що для набуття чинності закону його повинна схвалити Рада Євросоюзу.

Зазначимо, що видання Bloomberg 24 лютого цього року писало, що президент Сполучених Штатів Джо Байден продемонстрував свою нерішучість, оскільки боїться запроваджувати серйозні санкції проти РФ через побоювання негативного впливу такого кроку на стан американської економіки.