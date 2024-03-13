У Молдові обіцяють надавати Україні "всю можливу допомогу" у боротьбі з агресією РФ

Зараз громадяни Молдови мають мир, незважаючи на всі намагання Кремля дестабілізувати ситуацію у республіці.

Молдова вдячна українцям за протистояння агресії Росії та за мирне життя у республіці та обіцяє, що Україна буде продовжувати отримувати "всю можливу допомогу". Про це заявив глава МЗС Молдови Міхай Попшой під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

За словами молдовського дипломата, Молдова та все населення цієї країни цінують мир та можливість жити стабільно завдяки Україні. Попшой пообіцяв, що попри скромні ресурси, молдавська сторона має намір всіма можливими способами підтримувати нашу країну. Серед іншого міністр обіцяє, що українці, які знайшли підтримку в Молдові, надалі будуть її отримувати.

Міхай Попшой зазначив, що зараз, попри всі проксі-намагання російського керівництва домогтися дестабілізації у республіці та перешкодити її інтеграції до Євросоюзу, Молдова сьогодні живе в мирі. Окремо міністр зауважив, що офіційний Кишинів засуджує незаконне вторгнення російської армії на територію України.

Крім того, Попшой заявив про підтримку його країною Формули миру, яку запропонував президент України Володимир Зеленський, та інші ініціативи міжнародної спільноти, які допоможуть покласти край російській агресії.

"Я хотів би наголосити, що Республіка Молдова підтримує засудження воєнних злочинів", — додав глава МЗС.

Варто зазначити, що Молдова готується надати Україні чергову партію гуманітарної допомоги, яка стане першою у цьому році. Її загальна вартість у вигляді матеріальних цінностей та іншого обладнання складає 4,9 мільйона леїв (понад 250 тисяч євро). Крім того, Молдова погодилася продовжити дію тимчасового захисту на території країни для українських громадян.

На думку президента Молдови Майї Санду, її країна є об'єктом російського втручання, причому воно стає сильнішим у зв'язку з прогресом країни до інтеграції в Європу.

Також 15 лютого в ISW попередили про підготовку РФ до гібридної війни проти Молдови.