Віцепрезидент російського "Лукойла" помер від удару по НПЗ, - ЗМІ

Відомо, що атака на російський НПЗ відбулася вранці 12 березня. Також повідомляється, що це вже четверта смерть серед топ-менеджменту "Лукойлу" за останні два роки.

Топ-менеджер компанії "Лукойл" Віталій Робертус помер внаслідок вибухів на нафтопереробному заводі (НПЗ) у місті Кстово Нижньогородської області Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Водночас співрозмовники видання додали, що наразі ця інформація перевіряється.

13 березня російське інформаційне агентство ТАСС написало про смерть 53-річного Віталія Робертуса. Причини смерті віцепрезидента Лукойлу і місце перебування топменеджера на момент смерті не уточнювалися.

Це вже четверта смерть серед топ-менеджменту "Лукойла" за останні два роки.

У жовтні 2023 року у віці 66 років помер голова ради директорів компанії Володимир Некрасов. Причиною смерті стала серцева недостатність.

1 вересня 2022 року Равіль Маганов, який очолював раду директорів до Некрасова, випав з верхнього поверху головного корпусу Центральної клінічної лікарні.

У травні 2022 року в Митищах помер колишній віцепрезидент і начальник головного управління постачання та продажу "Лукойлу" Олександр Суботін. За даними російських ЗМІ, смерть настала під час невдалого сеансу у шаманів. Суботіна за допомогою отрути жаби намагалися вилікувати від проблем з алкоголем.

Нагадаємо, російська компанія "Лукойл" перебуває під секторальними санкціями США з січня 2022 року.

12 березня безпілотник влучив в установку перегонки нафти на НПЗ "Лукойл-Нижньогороднафтооргсинтез" у місті Кстово Нижньогородської області. стоїть Головне управління розвідки МО України.

РБК-Україна повідомляло, що за атакою на російський завод стоїть Головне управління розвідки МО України.