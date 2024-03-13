Противник допомоги Україні Вілдерс відмовився від намірів очолити уряд Нідерландів (фото)

У своїх соцмережах лідер "Партії свободи" Герт Вілдерс написав, що хоче "правий уряд" та "менше притулку й імміграції", а його любов країни є "важливіша власну позицію".

Лідер "Партії свободи" Герт Вілдерс вирішив зняти свою кандидатуру з посади прем'єр-міністра Нідерландів. Про це він заявив у своєму акаунті в X (колишній Twitter).

Вілдерс зазначив, що зможе стати прем'єром лише у тому випадку, якщо його підтримають "усі партії правлячої коаліції". Однак, за його словами, "це було не так".

"Я хочу правий уряд. Менше притулку та імміграції. Нідерландці перш за все. Любов до моєї країни та виборців велика і важливіша за мою власну позицію. Я люблю Нідерланди", — написав він.

Варто зазначити, що наразі посаду прем'єра Нідерландів обіймає Марк Рютте.

Позиція Вілдерса щодо України

Нагадаємо, щодо повномасштабної війни в Україні, то Вілдерс раніше відмовився бути присутнім на виступі президента України Володимира Зеленського в Палаті представників Нідерландів, який відбувся в травні 2024 року. Також він критикував відкриття ринку Європейського Союзу для українських фермерів.

Крім того, "Партія свободи" Вілдерса обіцяла своїм виборцям припинити підтримку України — як військову, так і політичну та економічну.

Вибори в Нідерландах

Також нагадаємо, наприкінці листопада в Нідерландах відбулися парламентські вибори. За їхніми підсумками найбільшу кількість місць у парламенті отримала ультраправа "Партія свободи" на чолі з Гертом Вілдерсом. Він відомий своїми радикальними антиісламськими висловлюваннями, хоча ще до виборів Вілдерс заявив, що його давній план із "деісламізації" Нідерландів наразі не є пріоритетом.

Зокрема у своїй передвиборчій програмі Вілдерс закликав провести референдум про вихід з ЄС і закрити кордони країни для біженців. Крім того, він заявляв про наміри заборонити Коран, мусульманські школи і мечеті.

Нагадаємо, раніше видання Associated Press повідомило, що переговори щодо формування нового уряду в Нідерландах відкладаються, оскільки з ультраправою партією Герта Вілдерса, яка набрала найбільше голосів, відмовляються вступати в коаліцію інші політичні сили.