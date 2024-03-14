Не через вибухи на НПЗ: росЗМІ назвали причину смерті віцепрезидента "Лукойла" (фото)

Керівник компанії поскаржився на головний біль і зачинився в кабінеті. Його тіло за кілька годин знайшли працівники.

Віцепрезидент однієї з найбільших нафтових компаній в Росії компанії "Лукойл" Віталій Робертус наклав на себе руки в робочому кабінеті. Про це пише російське медіа Baza.

Про смерть 53-річного топменеджера у компанії заявили 12 березня, не вказуючи точної причини смерті. За даними Baza, тіло Робертуса знайшли у кабінеті офісу "Лукойлу" на Стрітенському бульварі.

"Незадовго до смерті Робертус скаржився на самопочуття та просив пігулки від голови, після чого пішов до свого кабінету. Звідти не виходив кілька годин, на телефон Робертус не відповідав. Співробітники вирішили зайти до кабінету та виявили його тіло. Топ-менеджер вчинив суїцид та помер від асфіксії", — йдеться в повідомленні.

Відомо, що Робертус працював у компанії близько 30 років.

Нагадаємо, що 12 березня стало відомо про смерть топменеджера "Лукойла" Віталія Робертуса. РосЗМІ повідомили, що топменеджер помер внаслідок вибухів на нафтопереробному заводі у місті Кстово Нижньогородської області Російської Федерації. Це вже четверта смерть серед топменеджменту "Лукойла" за останні два роки.

Раніше повідомлялося, що масштабні атаки БпЛА на нафтопереробний сектор в РФ призведуть до виникнення проблем із забезпеченням російських військ пально-мастильними матеріалами".