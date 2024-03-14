"Олексій усе придумав": соратники Навального розповіли, як голосувати на "виборах" у РФ

Глава ФБК Іван Жданов запропонував росіянам визначиться з кандидатом у президенти за допомогою програми-генератора, оскільки "всі вони однакові злочинці".

Директор "Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) Іван Жданов закликав громадян Російської Федерації використовувати під час голосування на "виборах" застосунок "Фотон 2024", який запропонує випадкового кандидата. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Жданов зазначив, що є тільки один спосіб проголосувати проти Путіна — віддати голос за будь-яку іншу людину. Водночас він вказав на те, що у людей можуть виникнути труднощі з вибором кандидата, оскільки "всі вони однакові злочинці, які розв'язали агресивну війну".

"Олексій все придумав. І ця ідея просто максимально в стилі Олексія. Нехай Всесвіт сам вирішить. Вірніше, вирішить абсолютна випадковість у нашому Всесвіті", — заявив він.

Для цієї мети Жданов закликав завантажити додаток "Фотон 2024", який згенерує випадкового кандидата. Він також опублікував уривок із листа, у якому ця ідея тільки зароджувалася.

"Нехай Всесвіт, Бог або Навальний із небес нам допоможе вирішити, що робити", — написав глава ФБК.

Уривок із листа Навального Фото: Telegram

Пізніше Жданов також вказав на те, що в РФ виникли проблеми з роботою Google Play.

"Звісно, це пов'язано з "виборами" і нашим додатком", — припустив він.

Жданов заявив про блокування Google Play Фото: Telegram

Нагадаємо, 13 березня представники "бойових загонів Навального" заявили, що планують помститися режиму Володимира Путіна за "вбивство опозиціонера Олексія Навального". На тлі, імовірно, вибухових пристроїв автори звернення назвали вибори в РФ "фарсом".

Раніше, 1 березня, кілька сотень жителів Москви вирішили не розходитися після завершення церемонії поховання російського опозиціонера Олексія Навального і влаштували стихійний мітинг, на якому вигукували антивоєнні гасла.