"Зайшов до саду, в який його не кликали": Боррель розкритикував Папу за слова про Україну

Головний дипломат Євросоюзу вважає, що зараз не час пропонувати Україні здатися. А, навпаки, необхідно продовжити підтримку Києва.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель прокоментував слова Пари Римського Франциска, який заявив, що Україні необхідно підняти "білий прапор" і погодитися на переговори з Росією. Про це політик заявив в ефірі радіостанції іспанської радіостанції RNE.

Глава європейської дипломатії вважає, що з цією пропозицією понтифік "зайшов до саду, до якого його ніхто не кликав".

"Його Святість Папа увійшов до саду, в який його ніхто не кликав… Але просити Україну здатися — це більше, ніж бажання миру", — сказав Боррель.

З його слів, пропонувати Україні капітуляцію зараз не на часі.

"Я вважаю, що зараз не той момент, коли треба пропонувати Україні здатися. Навпаки, це момент, коли треба продовжувати допомагати", — додав дипломат.

Нагадаємо, 9 березня у Ватикані пояснили, що Папа Римський Франциск закликав до припинення вогню та переговорів, а не до капітуляції Києва. Представник Святого Престолу заявив, що понтифік використав термін "білий прапор", який запропонував йому інтерв’юер, щоб "позначити припинення воєнних дій і перемир'я, яке досягається через сміливість розпочати переговори".

11 березня посол України при Святому Престолі Андрій Юраш заявив, що Папа Римський може відвідати Київ, але цю потенційну поїздку пов'язує з візитом до Москви. Однак Росія, на думку українського посла у Ватикані, не зацікавлена в такій зустрічі.