Півгодини без зв'язку: РФ могла заглушити GPS у літаку з міністром оборони Британії, — Reuters

За даними урядових джерел, сигнал зв'язку зник у той момент, коли борт пролітав біля Калінінградської області. Усі 30 хвилин мобільні телефони не могли підключитися до інтернету.

Російська Федерація могла заглушити сигнал на літаку, яким пересувався міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс. Про це йдеться в матеріалі агентства Reuters.

За даними анонімного урядового джерела і журналістів, які пересувалися разом із британським політиком, сигнал супутника на літаку був заблокований приблизно 30 хвилин.

GPS не працював саме в той момент, коли борт пролітав біля російської Калінінградської області, яка межує з країнами Європейського Союзу і Білоруссю.

Анонімні джерела стверджують, що мобільні телефони протягом усього часу не могли підключитися до інтернету. У зв'язку з цим літак був змушений використовувати альтернативні методи для того, щоб визначити своє точне місцезнаходження.

У Міністерстві оборони Великої Британії на момент публікації матеріалу офіційно не коментували цього інциденту.

У матеріалі Reuters додали, що 14 березня Грант Шаппс здійснив одноденну поїздку до Східної Європи, під час якої і стався цей інцидент. У Польщі він має зустрітися з британськими військовослужбовцями, які беруть участь у навчаннях Steadfast Defender.

Нагадаємо, 21 лютого з британським міністром стався ще один інцидент. Ядерна ракета ледь не впала на підводний човен, у якому він перебував. Ракету Trident II без бойової частини запустили з підводного човна HMS Vanguard, на якому був глава Міноборони Грант Шаппс. За словами журналістів, ракета відокремилася від підводного човна, але потім впала в океан і затонула.

8 березня повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс приїжджав до Києва. Під час візиту він підкреслив, що Сполучене королівство зробило "більше, ніж будь-коли", надаючи наймасштабніший на сьогодні пакет військової підтримки Україні. Також він додав, що приїхав "бити на сполох демократичному світу", адже всі мають переконатися, що Україна виграє війну з Росією.