На виборчій дільниці в РФ портрет Путіна приховали простирадлом (відео)

Портрет очільника Кремля накрили простирадлом через скаргу незалежного спостерігача. У соцмережах також зазначають, що на виборчих дільницях перебувають невідомі особи у військовій формі.

На одній із дільниць портрет очільник Кремля Володимира Путіна приховали простирадлом. Подробиці голосування повідомляє "Вести Воронеж" у Telegram.

До таких дій вдалися у Воронежі. Незалежний спостерігач поскаржився на незаконну агітацію.

На території області відкрили 1 707 виборчих дільниць. Голосування проведуть протягом трьох днів: 15, 16 і 17 березня.

Незаконні вибори РФ тривають й на тимчасово окупованих територіях України. Російські війська контролюють "значні черги" з охочих проголосувати за президента Росії.

Вибори в Росії 2024 року

Вибори в РФ президента проводитимуться протягом трьох днів. Відповідне рішення оголосив Центрвиборчком. Згідно з рішенням інстанції, прибудинкове голосування на виборах президента РФ застосовуватиметься в чотирьох нових регіонах, Брянській, Бєлгородській та Курській областях, Севастополі та Криму, водночас включити до постанови комісії останні два суб'єкти РФ було запропоновано під час засідання.

Згідно із затвердженим ЦВК графіком, у період із 29 січня до 11 березня була можливість подати заяву для участі в дистанційному електронному голосуванні. Саме воно триватиме з 08:00 15 березня до 20:00 17 березня за місцевим часом.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що поїздки президента РФ не бувають незапланованими, тому в окуповані Луганську та частину Херсонської області замість нього їздив двійник. Дмитро Пєсков, речник Кремля, назвав цю гіпотезу "дивною".