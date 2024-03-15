"Без свободи. Без опозиції": глава Євроради привітав Путіна з перемогою на "виборах"

Шарль Мішель заявив, що не може назвати президентські вибори в РФ демократичними.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель привітав президента Росії Володимира Путіна із так званою перемогою на виборах. Відповідний допис політик опублікував у мікроблозі Х.

"Я хотів би сьогодні привітати Володимира Путіна з переконливою перемогою на виборах, які розпочинаються сьогодні. Без свободи. Без опозиції. Без виборів", — зазначив Мішель.

Варто зазначити, що цього року росіяни будуть голосувати на так званих виборах президента впродовж трьох днів, з 15 по 17 березня. При цьому їх результат мало у кого викликає сумнів, а у Кремлі ще минулого року прямим текстом заявили, що у Путіна не може бути конкурентів.

При цьому 8 лютого російський Центрвиборчком зареєстрував, крім Путіна, ще трьох претендентів на найвищу державну посаду РФ. Мова йде про керівника фракції ЛДПР у Держдумі Леоніда Слуцького, депутата Державної думи РФ від партії "Нові люди" Владислава Даванкова і Миколу Харитонова, депутата Дерджуми РФ від КПРФ. Про своє балотування для участі у так званих президентських виборах Володимир Путін оголосив наприкінці минулого року.

Вчора, 14 березня, представники 20 країн світу підписали заяву, у якій заперечується законність "виборів" президента Росії. Зокрема, під документом стоїть підпис керівників комітетів закордонних справ з України, Латвії, Литви, Естонії, Люксембургу, Чехії, Німеччини, Молдови, Польщі, Ізраїлю, США, Ірландії, Італії, Ісландії, Румунії, Бельгії, Канади, Данії, Іспанії та Великої Британії.