Орбан закликав допомогти йому "окупувати Брюссель": що це означає, — AP

Аналітики вважають, що заклик прем'єра Угорщини стане каталізатором активності вкрай правих партій, які поділяють багато його ключових позицій по всьому континенту.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан укотре виступив із критикою ЄС і "західного світу", а також закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" на виборах до Європарламенту влітку цього року. Про це повідомляє Associated Press.

Виступаючи з нагоди річниці невдалої угорської революції 1848 року проти правління Габсбургів, Орбан озвучив у своїй промові наративи, спрямовані проти ЄС. Угорський лідер назвав союз європейських країн імперськими окупантами, а весь західний світ — джерелом безкультур'я і руйнування.

"Вони починають війни, руйнують світи, перекроюють кордони країн і пожирають усе, як сарана. Ми, угорці, живемо інакше і хочемо жити інакше...", — заявив він.

Таким чином прем'єр-міністр Угорщини спробував мобілізувати підтримку правого популізму власної партії, провівши різкий контраст між своєю країною і "західним світом". Опозиція імміграції та правам ЛГБТК+, а також прихильність до так званих національної гордості та суверенітету, як їх розуміє Орбан, широко висвітлювалися в його коментарях з приводу національного свята, які часто були більше схожі на передвиборчі промови.

"Брюссель — не перша імперія, яка поклала око на Угорщину. Народи Європи сьогодні бояться, що Брюссель відбере в них свободу... Якщо ми хочемо зберегти свободу і суверенітет Угорщини, у нас немає вибору: ми повинні окупувати Брюссель", — сказав Орбан, маючи на увазі де-факто столицю ЄС.

Такі слова Орбана, сказані менш ніж за три місяці до виборів у ЄС, як очікують аналітики, стануть каталізатором активності вкрай правих партій по всьому континенту, які поділяють багато ключових позицій Орбана.

Актуальна ситуація в Угорщині

Після відставки в лютому президента країни Каталін Новак в Угорщині посилилася політична напруженість на тлі обурення з приводу помилування нею засудженого у справі про сексуальне насильство над дітьми в державному притулку. Скандал також призвів до відставки колишнього міністра юстиції та чинив безпрецедентний політичний тиск на уряд Орбана, який очолює Угорщину з 2010 року.

Крім того, становище Угорщини серед її партнерів і союзників в ЄС і НАТО також виявилося напруженим. У четвер, 14 березня, посол США Девід Прессман у промові, присвяченій 25-річчю членства Угорщини в Північноатлантичному альянсі, висловив занепокоєння з приводу надійності Угорщини як союзника у військовому блоці. Він заявив, що уряд Орбана "схоже, мало зацікавлений у конструктивному діалозі" для вирішення розбіжностей зі своїми партнерами.

У своїй промові в Будапешті Прессман розкритикував нещодавню обструкціоністську політику Угорщини щодо вступу Швеції в НАТО і звинуватив Орбана в прагненні до небезпечних відносин з Росією і Китаєм.

"Уряд Орбана навішує ярлики і розглядає Сполучені Штати як "противника", водночас роблячи політичний вибір, який дедалі більше ізолює Угорщину від друзів і союзників", — наголосив Прессман.

Орбан і Трамп

Оскільки Орбан сподівається на успіх консервативних сил в Європі під час літніх виборів 2024 року, він також встановив тісні зв'язки з частиною американських правих, включно з колишнім президентом Дональдом Трампом.

Угорський лідер минулого тижня відвідав Сполучені Штати, де зустрівся з кандидатом у президенти США від Республіканської партії в його маєтку Мар-а-Лаго у Флориді і відкрито закликав до перемоги Трампа над президентом Джо Байденом на листопадових виборах.

У виступі в п'ятницю, 15 березня, Орбан заявив, що підтримка Трампа свідчить про те, що американські виборці "бунтують", і передбачив політичний зсув, який піде на користь консерваторам в Європі та США у 2024 році.

"Цей рік стане поворотним. На початку року ми ще були одні, а до кінця року нас буде більшість", — повторив він фразу, сказану під час зустрічі з Трампом.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 29 лютого закликав розпочати мирні переговори, щоб закінчити війну в Україні. За словами угорського лідера, час грає на користь Москви, тому діалог потрібно починати негайно.