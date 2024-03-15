Заморожені активи РФ у Європі підуть на зброю для України, — Шольц (відео)

Канцлер Німеччини запевнив, що союзники посилять співпрацю для допомоги України. А наступного тижня міністри оборони НАТО під час засідання "Рамштайну" обговорять детальний план реалізації.

Німеччина, Франція та Польща є одними з найбільших політичних, військових і фінансових союзників України. Утім, очевидно, що ці країни перебувають не в стані війни з Росією. Про це в п'ятницю, 15 березня, у Берліні заявив федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на початку спільної пресконференції з президентом Франції Емманюелем Макроном і прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Німецький політик запевнив, що союзники планують закуповувати більше зброї для України на світовому ринку, а також нарощуватимуть виробництво зброї.

За словами Шольца, президент РФ Путін має знати, що рівень підтримки України в Європі не знизиться.

"Ми тісно та непохитно стоїмо на боці України. Ми ясно дали це зрозуміти із самого початку, і це триватиме доти, доки необхідно", — сказав канцлер.

Пресконференція Шольца, Макрона й Туска

Також він заявив про рішення направити доходи від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України.

"Ми вже схвалили деякі рішення в Брюсселі. Наприклад, поповнити Фонд Миру на ще 5 млрд євро для допомоги Україні цьогоріч. Також ми запланували розширити тренувальну місію. Ще ми використаємо надприбуток від заморожених активів РФ у Європі для того, щоби фінансово підтримати закупівлю снарядів для України", — розказав Шольц.

Він також повідомив, що наступного тижня під час двадцятого засідання "Рамштайну" буде обговорений детальний план реалізації та інші конкретні кроки.

Нагадаємо, 14 березня напередодні зустрічі лідерів Веймарського трикутника президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Олафом Шольцом подальшу політичну, оборонну й економічну співпрацю.

Видання Financial Times писало про те, що на Заході стурбовані тим, що франко-німецька ворожнеча підриває європейську єдність на критичному етапі захисту України від російської агресії.