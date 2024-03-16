Сімейна пара з Росії могла вбити українку і викрасти її 5-тижневу доньку, — ЗМІ

Німецьким правоохоронцям у короткі терміни вдалося знайти зникле немовля. За підозрою у вбивстві та викраденні затримали двох громадян Росії.

У Німеччині пара з Росії могла скоїти одразу два тяжких злочини. Вони, ймовірно, викрали дитину з України і вбили її 27-річну матір. Про це пише місцеве видання OE24.

Статися трагедія могла понад тиждень тому в Хоккенхаймі (земля Баден-Вюртемберг, — ред.). 7 березня поточного року перехожий виявив тіло і виявилося, що це була 27-річна жінка на ім'я Маргарита.

Співробітники правоохоронних органів дійшли висновку, що її смерть настала внаслідок "зовнішнього насильства". Ба більше, у дівчини була ще донька, якій лише 5 тижнів, проте її зловмисники викрали.

Поліцейські оперативно відшукали її за фотографіями і витягли Мію з рук викрадачів. Підозрюваними стали жінка і чоловік із Росії — сімейна пара 43 і 44 років. Їх заарештували.

Примітно, що від матері Маргарити також не залишилося сліду. 51-річну жінку також могла вбити або викрасти російська пара, і все для того, щоб викрасти дитину.

Востаннє сім'ю бачили в одному з ресторанів міста, в якому вони проживають. Уродженці Харкова приїхали до Німеччини через війну і жили в гуртожитку для біженців.

У день, коли їх востаннє бачили, у них була зустріч із жінкою з Вальдорфа, яка в соціальних мережах запропонувала родині свої послуги в оформленні німецьких документів. При цьому невідомо, чи є ця жінка тією, яку затримали через підозру у вбивстві.

Нагадаємо, 27 лютого повідомлялося, що в центрі Варшави зґвалтували 20-річну українку. Дівчина поверталася додому, коли на неї просто в центрі міста напав незнайомий чоловік. У цей час поруч пройшли кілька людей, і жоден не викликав поліцію. Побиту дівчину вранці знайшов охоронець.