"Пахло собачою сечею": українка повернулася до Києва через стан квартири у Великій Британії (фото)

За словами біженки, у наданому житлі в місті Суонсі в стінах і підлозі було багато дірок, а радіатор протікав. Підвал у Києві мав кращий вигляд.

Українська біженка 35-річна Таїсія вирішила повернулася до Києва, замість того, щоб залишатися в запропонованому житлі у валлійському місті Суонсі. Усе через поганий стан квартири. Про це повідомляє BBC.

Вона побула в українській столиці 21 день зі своєю семимісячною донькою, оскільки "це здавалося найкращим варіантом".

Але згодом все ж таки знову переїхала до Уельсу, а волонтери з місцевої громади допомогли відремонтувати будинок. За її словами, саме завдяки допомозі інших людей тепер вона в безпеці в Уельсі.

У раді Суонсі повідомили, що кухню і ванну кімнату відремонтовано, а стіни поштукатурені, матеріали для фарбування та оздоблення виділили.

Таїсія, яка назвала журналістам тільки своє ім'я, разом із донькою Соломією приїхали в Суонсі через Польщу в червні 2022 року. Чоловік Дмитро залишився в Києві, тепер сім'я розділена.

Спершу вона зупинилася в будинку британської сім'ї, яка їй дуже допомогла і досі підтримує з нею зв'язок. У січні 2023 року вона почала шукати окреме житло.

Таїсія з донькою Соломією

"Оскільки я мати-одиначка, ніхто з агентств не дав мені можливості винайняти житло. За сім місяців я подивилася тільки три об'єкти нерухомості", — розповіла Таїсія.

Статус бездомного

Їй навіть порадили отримати статус "бездомної", щоб розраховувати на соціальне житло. Вона зупинялася в готелях і в друзів, з якими познайомилася в уельському місті.

Згодом запропонували будинок, але вона сказала, що його стан непридатний для проживання.

"У стінах і підлозі було багато дірок, пахло собачою сечею, а радіатор протікав. Чесно кажучи, підвал у Києві був у кращому стані, — пояснила вона, тому довелося повернутися в Україну. — Ми повернулися до Києва на 21 день, але не спали через теракти. Почувалися зомбі".

Житло у Великій Британії

Усвідомивши, що так може тривати довго, вона вирішила заплатити 2000 фунтів стерлінгів (2336 євро) за ремонт будинку в Суонсі. Волонтери та сусіди допомогли покласти нову підлогу, потинькувати та пофарбувати стіни.

"Якби не ця допомога людей, думаю, ми б жили в Києві, попри те, що це небезпечно. Ми дуже вдячні за всю допомогу, яку нам надали, — сказала вона. — Липень був найжахливішим місяцем у моєму житті, мені було так складно навести лад у будинку з маленькою дитиною, це було дуже-дуже важко".

Рада Суонсі повідомила, що від початку війни в Україні приблизно 120 українських родин розселили в приватному, соціальному та муніципальному житлі.

Попри те, що житло знайти все ж вдалося, Таїсія каже, що майбутнє залишається невизначеним.

Вона розповіла, що регулярно спілкується зі своїм чоловіком за допомогою відеозв'язку, щоб він міг бачити, як росте дочка. У грудні вони знову їздили до Києва на Різдво.

Таїсія з донькою Соломією та чоловіком

Зараз Таїсія влаштовує своє життя в Уельсі, ходить на курси. Соломія отримала грант на відвідування дитячого садка.

"Поки ми не знаємо, що робити, ми влаштовуємо своє життя тут і працюємо над тим, щоб знайти хорошу роботу, але, звичайно, ми дуже турбуємося про своє майбутнє", — пояснила вона.

Уряд Уельсу заявив, що хотілося б, щоб візи для українців продовжили більше, ніж на 18 місяців. У заяві йдеться, що виділено 8,2 млн фунтів стерлінгів, щоб допомогти "переїзду людей з України в місця довгострокового проживання та інтеграції в місцеві громади".

Уряд Великої Британії видав візи терміном на три роки українцям, які шукають притулку у Великій Британії. Термін дії перших виданих віз мав закінчитися в березні 2025 року, а в лютому було оголошено про продовження на 18 місяців.

Нагадаємо, що в Німеччині згоріло житло для українських біженців, поліція розслідує підпал.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, що в Польщі, можливо, зріє громадянська війна. Протестувальники зупиняють автобуси з українськими біженцями.