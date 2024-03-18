Ердоган хоче отримати Нобелівську премію за мир в Україні

За словами політолога-міжнародника Максима Ялі, будь-який політик мріє закарбувати своє ім'я в історії. Турецький президент – не виняток, тому він намагається вдало поєднувати особисті цілі з інтересами держави.

Влада Туреччини прагне налагодити діалог між Україною та Росією. Саме тому не тільки турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, а й інші політики час від часу натякають, що Україні вже час вести перемовини з РФ. Подальше замороження конфлікту відповідає як національним інтересам Туреччини, так і особистим міркуванням Ердогана. Про це у коментарі Фокусу сказав політолог-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі у матеріалі "Ще один миротворець. Чому Ердоган знову хоче стати перемовником між Росією та Україною".

"Людина, яка допоможе заключити мирну угоду між Україною і Росією, напевно, буде номінуватися на Нобелівську премію. Це мрія будь-якого політика — закарбувати своє ім'я в історії. Ердоган тут не є винятком. Тож тому він намагається вдало поєднувати особисті інтереси з інтересами держави, економічними та геополітичними", — зазначає він.

Нагадаємо, раніше Ердоган сказав: "Мирні плани, які виключають Росію, не дадуть жодних результатів".

Він у котрий раз запропонував Туреччину як майданчик для перемовин, одним з учасників яких бачить РФ.

Також читайте версію матеріалу Фокусу "Ще один миротворець. Чому Ердоган знову хоче стати перемовником між Росією та Україною".