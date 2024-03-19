У Польщі вийдуть на протести майже 70 000 фермерів: поляків готують до "армагедону"

Планується понад 580 акцій протесту по всій країні. Аграрії блокуватимуть не лише траси, але й дороги у містах.

У Польщі готуються до "армагедону" через сотні протестів місцевих фермерів. Деталями 19 березня поділились у RMF24.

Повідомляється, що в Польщі мають пройти понад 580 протестів, у яких візьмуть участь майже 70 000 фермерів.

"Служби готуються до величезних труднощів по всій країні. Водії теж мають", — зазначили журналісти.

У ЗМІ оприлюднили так звану "карту труднощів". На ній позначені місця, де внаслідок протестів аграріїв буде заблокований рух.

Заплановані акції протесту на карті Фото: Скриншот

"Через оголошений на завтра національний загальний страйк фермерів очікуються величезні труднощі на дорогах по всій Польщі. Опублікована в інтернеті карта сільськогосподарських блокад включає понад 500 точок, у тому числі кілька на під’їзних дорогах до Варшави", — підкреслили у виданні.

Фермери будуть протестувати як на трасах, швидкісний й національних дорогах, так і в центрах міст. Очікується, що блокування доріг розпочнеться з самого ранку 20 березня, а також протестувальники паркуватимуть свою сільськогосподарську техніку перед держустановами.

Нагадаємо, у ЗМІ передавали, що Франція приєдналася до зусиль Польщі з обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України. Повідомляється, що зміни, яких добиваються країни, обійшлися б Києву в 1,2 мільярда євро недоотриманих доходів.

У Financial Times з посиланням на джерела проінформували, що ЄС готується до запровадження мита на імпорт зерна з РФ і Білорусі. Мета європейських чиновників — "заспокоїти фермерів".