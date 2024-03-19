У Польщі вийдуть на протести майже 70 000 фермерів: поляків готують до "армагедону"
Планується понад 580 акцій протесту по всій країні. Аграрії блокуватимуть не лише траси, але й дороги у містах.
У Польщі готуються до "армагедону" через сотні протестів місцевих фермерів. Деталями 19 березня поділились у RMF24.
Повідомляється, що в Польщі мають пройти понад 580 протестів, у яких візьмуть участь майже 70 000 фермерів.
"Служби готуються до величезних труднощів по всій країні. Водії теж мають", — зазначили журналісти.
У ЗМІ оприлюднили так звану "карту труднощів". На ній позначені місця, де внаслідок протестів аграріїв буде заблокований рух.
"Через оголошений на завтра національний загальний страйк фермерів очікуються величезні труднощі на дорогах по всій Польщі. Опублікована в інтернеті карта сільськогосподарських блокад включає понад 500 точок, у тому числі кілька на під’їзних дорогах до Варшави", — підкреслили у виданні.
Фермери будуть протестувати як на трасах, швидкісний й національних дорогах, так і в центрах міст. Очікується, що блокування доріг розпочнеться з самого ранку 20 березня, а також протестувальники паркуватимуть свою сільськогосподарську техніку перед держустановами.
Нагадаємо, у ЗМІ передавали, що Франція приєдналася до зусиль Польщі з обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України. Повідомляється, що зміни, яких добиваються країни, обійшлися б Києву в 1,2 мільярда євро недоотриманих доходів.
У Financial Times з посиланням на джерела проінформували, що ЄС готується до запровадження мита на імпорт зерна з РФ і Білорусі. Мета європейських чиновників — "заспокоїти фермерів".