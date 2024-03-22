У концертному залі в Москві сталася стрілянина: невідомі з автоматів розстріляли глядачів (відео)

Кілька озброєних людей почали розстрілювати людей у холі, а далі зайшли до зали з глядачами. Заблокованими можуть бути сотня людей.

У Москві в концертному залі Crocus City Hall пролунали постріли. Невідомі відкрили вогонь із автоматів. Про це повідомляє російське медіа Mash.

Відео стрілянини почали поширювати в мережі глядачі, які перебували в залі та ховалися за стільцями. На оприлюднених кадрах видно, як відвідувачі концертної зали розбігаються в паніці, а невідомі з автоматами стріляють у приміщенні.

"Попередньо загинуло близько 10 людей, десятки постраждали. На місце їдуть СОБР та Росгвардія. Нападники могли захопити заручників", — йдеться в повідомленні.

Пізніше надійшло повідомлення, що у залі пролунав вибух і почалася пожежа.

"Вибух та пожежа у "Крокус Сіті Холлі" одразу після стрілянини. За словами тих, хто встиг втекти, горять крісла, які підпалили терористи. Люди не можуть зв'язатися із рідними, телефони не працюють. Попередньо кількість постраждалих зросла до 50 осіб. Щонайменше 10 людей загинули", — зазначило видання.

Згодом медіа оприлюднило кадри, на яких видно, як п'ятеро терористів безжально розстрілюють відвідувачів "Крокус Сіті Холла" у фойє.

"Попередньо загинули не менше 15 людей", — пише Mash.

Повідомляється також, що відвідувачі концертної зали, які не встигли евакуюватися, заблоковані вогнем. Попередньо їх може бути близько 100. Біля будівлі почала обрушуватися покрівля.

Для затримання терористів до місця стягуються всі можливі сили, зокрема московські, — силові служби піднято по тривозі.

Нагадаємо, що в Україні ЗС РФ безжально розстріляли своїх солдатів, які здавалися в полон до ЗСУ. Бійці ЗСУ скинули окупантам записку та білий прапор. Коли ті вирушили в напрямку українських позицій, їх одразу ж ліквідував загороджувальний загін.