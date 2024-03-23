"Кількість жертв зростатиме значно": усе, що відомо про теракт у "Крокусі" (відео)

РосЗМІ повідомили, що в Брянській області було затримано 11 осіб, серед яких 4 стрільців, які брали участь у теракті. Вони нібито рухалися в бік кордону з Україною.

Увечері 22 березня в Підмосков'ї в концертному залі Crocus City Hall ("Крокус-Сіті") сталася стрілянина. Унаслідок теракту загинуло понад сотню людей, а величезна кількість дістали поранення. Фокус зібрав у одному матеріалі все, що відомо про подію наразі.

Кількість загиблих

Як повідомляє російське новинне агентство ТАСС, унаслідок теракту загинули 115 осіб, серед яких троє дітей. Ба більше, передбачається, що кількість жертв ще зростатиме. Згідно з попередніми даними, причинами загибелі людей стали вогнепальні поранення та отруєння продуктами горіння.

Також стало відомо, що 44 людини, зокрема 2 дітей, які постраждали під час теракту в "Крокус сіті холі", перебувають у важкому стані. Стан ще 16 постраждалих, серед яких одна дитина, медики оцінюють як вкрай важкий.

Пізніше МОЗ Московської області заявило, що встановлено імена 41 загиблого.

Загиблі в Крокус-Сіті Фото: ТАСС

Як розповів губернатор Московської області Андрій Воробйов, кількість жертв теракту в "Крокусі" "зростатиме значно". За його словами, розбирати завали будуть цілодобово.

Також він говорив, що в установах Москви і Підмосков'я перебуває 121 госпіталізований після теракту, часто поранення складні, лікарі роблять усе можливе

Кого підозрюють у скоєнні теракту в "Крокус-Сіті"

У ЦГЗ ФСБ РФ повідомили, що було затримано 11 осіб, які брали участь у теракті в "Крокус-Сіті". У відомстві також заявили, що вони нібито намагалися прорватися в бік російсько-українського кордону. Ба більше, пропагандисти заявили, що росіяни мали певні "контакти" на українській стороні, а те, що сталося, — було ретельно сплановано.

Повідомляється, що російські слідчі розпочали роботу із затриманими.

У ФСБ заявили, що триває подальша робота над виявленням "пособницької бази".

"У результаті злагоджених дій спеціальних і правоохоронних відомств із різницею в кілька годин у Брянській області було затримано всіх чотирьох терористів. Наразі вони етапуються до Москви. Ведеться робота з виявлення всіх обставин теракту. Уже встановлено, що теракт був ретельно спланований. Зброя, яку застосовували терористи, була заздалегідь приготована у схованці", — сказано в повідомленні.

Реакція України на теракт у "Крокус-Сіті"

У Центрі протидії дезінформації РНБО заявили, що теракт у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у підмосковному Красногорську може бути операцією російських спецслужб, щоб звинуватити Україну й отримати привід для нової хвилі мобілізації в Росії.

"Звинувачення України, які лунають із Росії, уже підтверджують цю версію", — ідеться в повідомленні.

У ЦПД також нагадали, що про можливість терактів у РФ на початку березня попереджало посольство США в Росії і рекомендувало своїм громадянам уникати місць масового скупчення людей. Аналогічні попередження також робили посольства Великої Британії, Німеччини та кількох країн Заходу.

Крім того, у ГУР МО України також заявили, що теракт у Crocus City Hall — це провокація спецслужб РФ, про яку попереджали західні дипломати.

"Теракти з великою кількістю загиблих цивільних росіян, як-от вибух будинку на Каширському шосе в Москві 1999-го та захоплення заручників на мюзиклі "Норд-Ост" 2002-го, кремль уже використовував для виправдання другої чеченської війни та агресії проти чеченського народу. Розбір завалів у "Крокус-Сіті" триває", — зазначили в Центрі протидії дезінформації.

Наслідки пожежі в приміщенні "Крокус-Сіті": що відомо

У МНС РФ повідомили, що ліквідація пожежі в Crocus City Hall триває. Фахівці приступили до розбору завалів. Їм доводиться використовувати спеціальну техніку, включно з аварійно-рятувальними машинами важкого і середнього класу, робототехнічними комплексами, безпілотними авіаційними системами. Також у складі угруповання кінологічні розрахунки.

Зазначається, що загалом до реагування залучено 719 фахівців і 213 одиниць техніки.

Наслідки пожежі в Crocus City Hall Фото: МНС Росii

Наслідки пожежі в Crocus City Hall Фото: МНС Росii

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін відреагував на теракт у "Крокусі". Російський президент передав через віцепрем'єра РФ Тетяну Голікову "подяку лікарям" і побажав "одужання" постраждалим унаслідок стрілянини та пожежі в Crocus City Hall.