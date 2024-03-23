Теракт у "Крокусі": ЗМІ показали перші кадри зсередини згорілої будівлі (фото, відео)

За словами губернатора Московської області Андрія Воробйова, рятувальникам удалося проникнути в зал для глядачів, де був епіцентр загоряння і довго зберігалася висока температура.

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У мережі з'явилися фото зсередини вигорілого приміщення Crocus City Hall (Крокус Сіті Хол), у якому 22 березня стався теракт. Відповідні знімки опублікував білоруський засіб масової інформації NEXTA.

"Перші кадри зсередини згорілого Crocus City Hall", — ідеться в публікації.

Вигоріла будівля Crocus City Hall

Як зазначає Baza, губернатор Московської області Андрій Воробйов заявив, що рятувальникам удалося проникнути в зал для глядачів, де впродовж тривалого часу була висока температура і де був епіцентр загоряння.

Співробітники МНС зайшли в Crocus City Hall

Повідомляють, що дах над залом для глядачів завалився, рятувальники розбирають завали.

Теракт у "Крокусі": що відомо

Нагадаємо, 22 березня в місті Красногорськ Московської області Російської Федерації пролунали постріли в концертному залі Crocus City Hall перед виступом гурту "Пікнік". Невідомі відкрили вогонь з автоматів, після чого кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

Пожежа в "Крокусі"

За інформацією Слідчого комітету РФ, унаслідок події загинуло понад 60 осіб. Водночас російські ЗМІ пишуть про 70 загиблих, багато з яких задихнулися через дим, ховаючись від стрілянини в туалетах, кімнатах для годування і приміщеннях для зберігання інвентарю.

У день теракту президент Російської Федерації Володимир Путін не виступив зі зверненням до громадян, а тільки передав через віцепрем'єра РФ Тетяну Голікову "подяку лікарям" і побажав "одужання" постраждалим унаслідок стрілянини і пожежі в Crocus City Hall.

Офіційні особи США в коментарі ЗМІ заявили, що відповідальність за терористичний акт у концертному залі Crocus City Hall несе Ісламська держава (ІДІЛ). За їхніми словами, у березні Вашингтон отримав розвіддані про те, що відділення "Ісламської держави" ІДІЛ-К, що базується в Афганістані, займається підготовкою теракту в Москві.