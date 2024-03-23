"Це нісенітниця": у ГУР відкинули звинувачення РФ про "український слід" у розстрілі в "Крокусі"

Як зазначив представник української розвідки Андрій Юсов, терористи, згідно з заявами російських силовиків, прямували у прикордонні регіони, де зосереджені спецслужби і військові.

Інформація ФСБ про те, що стрільці, які брали участь у розстрілах в концертному залі Crocus City Hall, нібито планували виїхати на територію України і мали там "відповідні контакти", є примітивною брехнею. Заявив у коментарі "РБК-Україна" Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України.

Заяви російських спецслужб, з його слів, розраховані на відвертих невігласів, або на зазомбоване російське населення. Як зазначив Юсов, уяви те, що терористи прямують у прикордонні регіони, які найбільше насичені зараз різними бойовими підрозділами, спецслужбами і власне військовими, раніше було неможливо.

"Конкретно ця заява і ця інформація, звичайно, це нісенітниця", – повідомив він.

Розстріли в "Крокусі" та заява ФСБ

В Центрі громадських зв'язків ФСБ 23 березня заявили, що особи, які брали участь у теракті у "Крокус Сіті Холі", нібито вирішили втекти на територію України. Сам теракт, за даними ФСБ, був ретельно підготовлений.

Президент РФ Володимир Путін отримав доповідь від директора ФСБ Олександра Бортнікова щодо затримання 11 осіб. Серед них нібито були четверо тих, хто безпосередньо брав участь у теракті в концертному залі Crocus City Hall. Російські силовики, як заявили у Кремлі, й надалі проводять пошук спільників учасників розстрілів.

У місті Красногорськ Московської області 22 березня пролунали постріли в концертному залі Crocus City Hall напередодні виступу гурту "Пикник". Невідомі відкрили вогонь з автоматів, після чого кинули гранату або запальну шашку, внаслідок чого сталася масштабна пожежа.

Нагадаємо, унаслідок теракту 22 березня могли загинути понад сотня людей, а величезна кількість дістали поранення. Як повідомляє російське новинне агентство ТАСС, унаслідок теракту загинули 115 осіб, серед яких троє дітей.