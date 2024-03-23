Затримали поблизу: стрільцям у "Крокусі" не дали втекти через кордон із Білоруссю, — посол

Посол Мінська в Москві Дмитро Крутой розповів, що білоруські спецслужби допомагали росіянам ловити терористів. За інформацією ЗМІ, затримати підозрюваних вдалося за 16 км від кордону з Білоруссю.

Підозрюваних у скоєнні теракту в концертному залі "Крокус-Сіті" затримали біля кордону з Білоруссю, а не України. Про це повідомив посол Білорусі в Росії Дмитро Крутой, пише білоруське видання БЕЛТА.

"Активна взаємодія з учорашнього дня здійснюється по лінії спеціальних служб. Керівник Комітету державної безпеки перебуває на прямому зв'язку зі своїм колегою. І фактично основним завданням минулої ночі було не дати піти терористам піти через наш спільний кордон. Таке завдання виконано. Були введені максимальні заходи безпеки", — сказав дипломат.

До цього про це ж повідомив Telegram-канал Baza. Зазначається, що білий Renault, на якому втекли підозрювані у скоєнні теракту, був затриманий у селищі Теплий за 16 км від кордону з Білоруссю. У машині перебувало двоє людей.

Теплий у Брянській області Фото: Google Maps

Як вранці 23 березня розповів депутат Держдуми РФ Олександр Хінштейн, машину було знайдено в районі села Хацунь Карачевського району Брянської області.

"Машина не зупинилася на вимогу співробітників правоохоронців і спробувала втекти. Під час переслідування було відкрито стрілянину, машина перекинулася. Одного терориста затримали на місці, інші зникли в лісі. У результаті пошуків приблизно о 3.50 було виявлено і затримано другого підозрюваного. Розшук інших триває. До операції підключено всі силові відомства", — написав він.

За його словами, в салоні машини було знайдено пістолет ПМ, магазин до автомата АКМ і паспорти громадян Таджикистану.

Хацунь у Брянській області Фото: Google Maps

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін заявив, що терористи, які влаштували стрілянину в Підмосков'ї, нібито рухалися в бік України. Політик підтвердив раніше озвучену ФСБ інформацію про те, що спецслужби затримали 11 осіб, яких підозрюють у причетності до теракту. Вони нібито хотіли перейти кордон з Україною, де українська сторона підготувала для них "вікно".

Пізніше ЗМІ повідомили, що росіяни катували підозрюваного в теракті. У РФ намагалися допитати чоловіка, якого підозрюють у розстрілі людей у "Крокусі". Спочатку його катували, а потім намагалися дізнатися, де він із товаришами викинули зброю.