Відрізали вухо та змушувати зʼїсти: росіяни катували підозрюваного в теракті, — ЗМІ

У РФ намагалися допитати чоловіка, якого підозрюють у розстрілі людей в "Крокусі". Спочатку його катували, а потім намагалися дізнатися, де він з товаришами викинули зброю.

У Російській Федерації підозрюваному в скоєнні теракту в "Крокусі" у Підмосковʼї відрізали вухо та намагалися змусити його зʼїсти. Про це повідомило російське видання SOTA.

Російське видання опублікувало відео із затриманим чоловіком, якого нібито підозрюють у скоєнні теракту в "Крокусі". Російські силовики його скрутили, поклали на землю обличчям вниз та відрізали вухо. Після цього чоловіка намагалися змусити зʼїсти його та погрожували відрізати й друге вухо.

Крім цього, пораненого затриманого спробували допитати, проте той майже не розумів російської мови. Зокрема, силовики намагалися зʼясувати більше інформації про затриманого та запитували, де він і його товариші викинули зброю.

Теракт у "Крокусі": що відомо

Ввечері 22 березня у "Крокусі" в Красногорську Московської області перед виступом гурту "Пикник" озброєні чоловіки в камуфляжі почали розстрілювати всіх, кого бачили. Також терористи кинули гранату, в результаті чого спалахнула пожежа. В результаті теракту загинуло понад сотню людей, зокрема й троє дітей. За інформацією росЗМІ, кількість жертв може збільшитися.

У ФСБ заявили, що особи, що брали участь в теракті, вирішили втекти на територію України. Представник ГУР МОУ Андрій Юсов зауважив, що така заява ФСБ розрахована на "відвертих невігласів" чи "зазомбованих" росіян.

Нагадаємо, 23 березня видання "Медуза" з посиланням на джерела в росЗМІ повідомило, що Кремль вимагав, аби журналісти поширювали інформацію про нібито "український слід" в теракті в "Крокусі".